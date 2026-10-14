Turismo, Italia prima in Europa: “Numeri eccezionali nel 2026”

RIMINI – Numeri “eccezionali” per il turismo in Italia nel 2026. Non ha dubbi il ministro competente Gianmarco Mazzi, questa mattina a Rimini per l’inaugurazione del Ttg: il 2026 “conferma la continua crescita del turismo italiano” e “a settembre gli arrivi aumentano del 4,9% e le presenze del 5%”. A trainare, prosegue, è la componente straniera che cresce del 6,7% negli arrivi e del 7,2% nelle presenze. Ma è positivo anche il mercato domestico: con gli arrivi su dell’1,8% e i pernottamenti dello 0,8%. In quattro anni, prosegue Mazzi, “grazie al governo Meloni e a quattro miliardi di investimenti siamo diventati primi in Europa, con 535,5 milioni di presenze. Nel 2025, abbiamo raccolto una spesa di 57 miliardi e un surplus della bilancia dei pagamenti di 22,7 miliardi. Rispetto a settembre 2024 gli arrivi risultano complessivamente in aumento del 13% e le presenze del 10,4%. Il settore vale, a oggi, più del 13% del Pil ed è “sempre più attrattivo anche dal punto di vista occupazionale”, potendo contare su 3,3 milioni di occupati, in crescita dell’11% rispetto al primo anno di questo esecutivo. Ora, esorta, “dobbiamo continuare a fare quello che sappiamo fare. Dobbiamo essere sempre più ospitali” e “lavorare sulla formazione per qualificare i professionisti”. Anche perché, prosegue, il turista “prima di tutto è tecnologico”, ma è anche “un cliente, lo dobbiamo trattare bene” e può diventare “il nostro più grande ambasciatore”. Inoltre, conclude, “dobbiamo batterci in Europa perché il turismo venga considerato allo stesso livello di tutti i grandi comparti economici. Dobbiamo batterci per la reputazione del nostro turismo.

IN FINANZIARIA CHIESTA LA “GIUSTA CONSIDERAZIONE”: AL LAVORO CON IL MINISTRO GIORGETTI E LA RAGIONERIA DI STATO

“Considerare il turismo non un costo o un settore secondario. Ma come una grandissima opportunità di investimento per l’Italia”.

Rispondendo alle domande dei giornalisti a margine dell’inaugurazione a Rimini di Ttg, il salone del turismo di Italian exhibition group, il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi riporta il lavoro in corso sulla legge di Bilancio. “Ci sto lavorando con il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, con la Ragioneria generale dello Stato”. Chiedendo “una cosa semplice, anche ieri durante il Consiglio dei ministri”. Appunto “considerare il turismo come una grandissima opportunità di investimento per l’Italia, un investimento sia da un punto di vista economico per i numeri che fa, ma anche un investimento dal punto di vista sociale”.