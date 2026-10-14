Papa Leone XIV, il fratello Louis: “Anche io in cura per un cancro, sentire del suo nodulo al polmone ci ha fatto tremare”

ROMA – “Ciò che hanno trovato era grave ma sono riusciti a rimuoverlo completamente”. Lo ha spiegato il fratello di Leone XIV, Louis Prevost, parlando alla televisione statunitense NewsMax, spiegando poi di aver “ricevuto un messaggio dal suo braccio destro: era uscito dalla sala operatoria, era sveglio, si sentiva bene e non provava dolore”.

“È in buone condizioni e in buone mani. Speriamo per il meglio: hanno individuato il problema abbastanza in tempo– le parole di Louis Prevost- e sarà in grado di riprendersi dall’operazione e proseguire con il suo ministero papale”. Quando domenica il Santo Padre ha annunciato la malattia durante la messa “è stato un bel colpo, specialmente trattandosi di mio fratello minore, anche perché io stesso sto seguendo una cura contro il cancro qui a Tampa. Ma sentire che aveva quel nodulo al polmone- ha continuato- è stato piuttosto snervante. Ci ha fatto tremare. Poi ho parlato con lui, ed è stato allora che me l’ha detto. Gli ho chiesto: ‘Sei in pericolo di vita? No. È grave? No‘”.

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Louis Prevost sta combattendo contro un mieloma multiplo. “È un tipo di tumore del sangue che si sviluppa nel midollo osseo. Mi è stato diagnosticato nel 2017. Al momento- ha raccontato- sto partecipando a una sperimentazione clinica, è per questo che ci troviamo a Tampa: devo restare entro un’ora di distanza dall’ospedale”. “Conoscendo lui e le persone a Roma che mi hanno parlato o contattato- ha inoltre detto- penso avvenga tutto nella massima trasparenza. Non vedo alcun motivo per dubitare di quanto detto finora. Ovviamente continuerò a seguire la situazione fino a quando non potrò parlargli di persona. È una cosa seria, ma non critica. Penso, dunque, che vada tutto bene. Manterrò un atteggiamento positivo“.

“I got a message from his right-hand that he was out of surgery, awake, feeling good, and was in no pain.”



Pope Leo XIV’s brother, Louis Prevost, reacts to the pontiff’s reported lung cancer diagnosis and shares an update on his condition following surgery.@RobFinnertyUSA pic.twitter.com/R9lKAYH5qU — NEWSMAX (@NEWSMAX) October 14, 2026

Il fratello del pontefice ha rivelato di avergli anche “suggerito di venire qui a Tampa, nell’ospedale dove sono in cura io, che offre un’assistenza oncologica fantastica. Ci abbiamo scherzato sopra e gli ho detto ‘sono sicuro che lì a Roma, nell’ospedale dove sei ricoverato, ricevi ottime cure, visto chi sei’. Abbiamo scherzato, non ho dubbi che l’atteggiamento positivo conti moltissimo per affrontare situazioni del genere. Inoltre, per esperienza personale, sono certo che anche il potere della preghiera sia fondamentale. Credo fermamente, come ha detto lui, che sia tutto nelle mani di Dio. Confido nel fatto che Dio sappia cosa sta facendo. Lui è sereno riguardo a qualsiasi cosa accada- ha concluso Louis Prevost- ed è pronto ad affrontarla nella giusta maniera”.