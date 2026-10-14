Cos’è un adenocarcinoma polmonare e come si cura

ROMA – Papa Leone XIV ha superato con successo l’intervento chirurgico al Policlinico Gemelli di Roma per l’asportazione di un adenocarcinoma al polmone destro. La Sala Stampa della Santa Sede ha confermato che la notte del Pontefice è trascorsa in modo tranquillo e che il quadro clinico non presenta complicazioni post-operatorie. Ma cos’è l’adenocarcinoma che gli è stato diagnosticato?

L’adenocarcinoma polmonare è complessivamente la neoplasia più frequente a livello globale e anche in Italia, le neoplasie polmonari rappresentano, infatti, i tumori più frequentemente diagnosticati. Questo tipo di neoplasia ha origine dalle cellule ghiandolari situate nella parte esterna dei polmoni, responsabili della produzione di muco. A differenza di altre forme tumorali polmonari, si sviluppa prevalentemente nelle aree periferiche dell’organo ed è la variante più comune riscontrata nelle donne, nei giovani e nelle persone che non hanno mai fumato. La neoplasia polmonare si manifesta clinicamente in maniera subdola con comparsa dei sintomi solo in stadio avanzato e conseguente ritardo diagnostico, soprattutto nei pazienti affetti da broncopneumopatie.

L’insorgenza della malattia non dipende unicamente dal fumo di sigaretta, sebbene il tabagismo resti il principale fattore di rischio complessivo. Tra le cause e i fattori predisponenti rientrano l’esposizione al radon, all’amianto, all’inquinamento atmosferico urbano, insieme a specifiche alterazioni o mutazioni genetiche ereditarie o acquisite. Nelle fasi iniziali la patologia tende a essere asintomatica, motivo per cui l’individuazione avviene spesso in modo casuale durante controlli di routine o esami diagnostici eseguiti per altre patologie.

La cura dell’adenocarcinoma polmonare segue un percorso preciso che cambia in base all’estensione della lesione e alle caratteristiche genetiche delle cellule tumorali. Nelle fasi iniziali la chirurgia rappresenta il pilastro fondamentale. I medici procedono con la lobectomia, cioè l’asportazione del lobo polmonare colpito dalla malattia, associata alla rimozione dei linfonodi della cavità toracica. Questa procedura permette di eliminare la massa e di verificare se il tumore abbia iniziato a diffondersi. Oggi la chirurgia sfrutta tecniche mininvasive con telecamera che riducono il taglio, limitano il dolore e velocizzano la dimissione del paziente.

Dopo l’intervento entra in gioco l’analisi di laboratorio sul tessuto asportato. Si esegue l’esame istologico e la mappa genetica del tumore per individuare eventuali mutazioni specifiche. Se la lesione presenta alterazioni molecolari note, la terapia prosegue con i cosiddetti farmaci a bersaglio. Quando il tumore non mostra mutazioni genetiche specifiche, la medicina ricorre all’immunoterapia. Questo trattamento non colpisce direttamente la neoplasia, ma stimola le difese immunitarie del paziente per spingerle ad attaccare le cellule malate. L’immunoterapia si impiega da sola oppure abbinata alla chemioterapia classica a base di platino. La chemioterapia mantiene un ruolo primario per ridurre le dimensioni del tumore prima dell’operazione o per eliminare eventuali microscopiche cellule residue dopo l’intervento chirurgico.