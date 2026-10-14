Stanata la banda della minicar: dopo le sei aggressioni, due denunciati. Hanno 16 e 17 anni

ROMA – Nella notte, i Carabinieri della Compagnia di Roma San Pietro e gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno sequestrato una minicar per caratteristiche e fattezze, corrispondente a quella utilizzata per gli episodi delittuosi del 4 e 5 ottobre, tra cui quello che avrebbe provocato il grave ferimento dell’attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata, e denunciato due persone gravemente indiziate di trovarsi a bordo del mezzo, durante le aggressioni, quale conducente e passeggero. Sentiti in caserma dal PM della Procura di Roma, nella notte, i due hanno ammesso i fatti.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma ed eseguite grazie all’ausilio delle Sezioni ‘Cyber Investigation’ e ‘Rilievi Tecnico Scientifici’ dei Carabinieri del Nucleo Investigativo e del Ris di Roma, hanno consentito di raccogliere gravi elementi indiziari in ordine al fatto che la minicar individuata fosse il mezzo con cui erano state commesse le sei aggressioni.

Si precisa che gli indagati sono da ritenersi innocenti fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

DI MONTEVERDE E TESTACCIO, CHI SONO I DUE MINORI DELLA BANDA

Secondo le prime indiscrezioni riportate dalla stampa, i due responsabili delle aggressioni in minicar sono due ragazzi minorenni di 16 e 17 anni. Sono identificati dai carabinieri e dalla polizia locale sulla base delle ultime immagini acquisite nella giornata di ieri dalle telecamere di sorveglianza sul territorio che hanno permesso di inquadrare i numeri di targa. Il proprietario della minicar, 16 anni, è residente a Monteverde risulterebbe figlio di un carabiniere, mentre il passeggero, 17 anni, è residente al Testaccio: ha ammesso di aver colpito l’attore e le altre vittime e adesso sarà trasferito nel carcere minorile di Casal del Marmo.

È stata individuata la banda della minicar. Sono due ragazzi di Testaccio di 16 e 17 anni che sono identificati dai carabinieri e dalla polizia locale sulla base delle nuove immagini acquisite ieri che hanno permesso di inquadrare i numeri di targa. Il proprietario della minicar, 16 anni, è residente a Monteverde e figlio di un carabiniere. Il passeggero, 17 anni, è di Testaccio e avrebbe dei precedenti: ha ammesso di aver colpito l’attore e le altre vittime e adesso sarà trasferito nel carcere minorile di Casal del Marmo. Avrebbero spiegato di aver iniziato a colpire a caso i passanti per strada perché uno dei due ‘festeggiava il compleanno’.

ESTRANEI I FIGLI DEL LEGALE CHE HA DENUNCIATO IL FURTO DI UNA MINICAR IDENTICA

I due denunciati non sono i figli dell’avvocato che il 7 ottobre scorso era andato a denunciare il furto di una minicar uguale a quella descritta dalle vittime. Come emerso nella puntata di ieri sera nel corso del programma “Verità Nascoste” infatti un professionista si era recato una settimana fa in caserma per denunciare il furto del mezzo, sollevando sospetti sui suoi stessi figli che però risultano estranei ai fatti.

I FATTORI CHE HANNO PERMESSO DI INDIVIDUARE IL MEZZO RESPONSABILE

Decisiva per risalire al minivan effettivamente coinvolto negli agguati sarebbe stata la testimonianza di un meccanico. Elementi utili per il riconoscimento del mezzo un adesivo a forma di serpente rosso impresso sul cofano e la lampadina, sempre rossa, della targa. Inoltre uno dei due minori sul proprio cellulare aveva un’applicazione installata che ha permesso di tracciare tutti gli spostamenti in auto di quelle due serate folli: si è così accertata la corrispondenza con la sequenza delle aggressioni.