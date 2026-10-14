VIDEO | Il Papa “È in buone mani, torni presto”, preghiere e speranze al Gemelli

ROMA – Un tiepido sole scalda il Policlinico Gemelli, illuminando gli spazi esterni e le finestre dell’ospedale romano dove da ieri è ricoverato un paziente speciale: Papa Leone XIV, chiamato ad affrontare un adenocarcinoma polmonare. Dopo l’intervento chirurgico al polmone destro, per il Pontefice si apre ora la fase della convalescenza, sotto la sorveglianza dell’équipe medica. Al Gemelli la giornata inizia tra il consueto viavai di pazienti, familiari e personale sanitario, ma l’attenzione è inevitabilmente rivolta al decimo piano, dove si trova il Santo Padre.



Nei corridoi, nelle sale d’attesa e negli spazi comuni si intrecciano preoccupazione, speranza e preghiera. C’è chi, aspettando di essere visitato, si ferma qualche istante in silenzio e chi rivolge un pensiero al Papa, affidando alla fede l’auspicio di una pronta ripresa. “Senza dubbio- spiega Francesco all’agenzia Dire- come è successo anche con i precedenti Papi, penso che il Santo Padre sia in buone mani. L’intervento è andato bene, quindi bisogna solo sperare che il recupero sia veloce e possa tranquillamente tornare a fare quello che stava facendo. Leone XIV è un paziente speciale, d’altronde sanno quasi tutti che c’è un piano dedicato al Papa. Però il fatto stesso che sia voluto venire all’ingresso principale, insieme a tutti gli altri utenti, gli altri pazienti dell’ospedale, è un bel segno anche di normalità, per chi magari deve affrontare un momento particolare. Quindi si vede anche la vicinanza del Papa sotto questo punto di vista”.

“CI MANCA, GUARISCA PRESTO, LO ASPETTIAMO IN PIAZZA SAN PIETRO”

“Il mio pensiero- afferma Sonia- va a lui, ovviamente. Speriamo che l’intervento sia ben riuscito e il papa sia solerte nel ritornare alle sue funzioni. Ci manca, ma ci manca anche il fatto di vedere la stessa solerzia nel prendere in carico i pazienti allo stesso modo come per il pontefice. Vederlo ieri sorridente tra la folla è sicuramente un dato positivo, vuol dire che la sua salute è tenuta sotto stretta osservazione. Gli auguriamo una pronta guarigione e di tornare presto a predicare a Piazza San Pietro, con tutto il cuore”.

Fernando spiega che “nessuno si aspettava che il Papa stesse male così. Però, per fortuna, sembra sia andato tutto bene. Auguri e lunga vita a lui”. Una accanto all’altro, in attesa di andare a lezione, ci sono Maria Elena e Chiara, studentesse al terzo anno di Medicina alla Cattolica. “Spero che Papa Leone si rimetta presto. Ovviamente siamo tutti preoccupati- dice Maria Elena- Spero che gli diano le migliori cure possibili”. “Speriamo possa rimettersi presto. In realtà- aggiunge Chiara- già so che è in fase di guarigione e l’ospedale offre le migliori cure. Quindi sì, speriamo possa rimettersi presto”.

DENTRO L’OSPEDALE L’ASSISTENZA AI MALATI, FUORI L’ATTESA PER GLI AGGIORNAMENTI

Intanto, mentre nelle corsie medici, infermieri e operatori sanitari continuano a garantire assistenza ai malati, all’esterno e nelle aree dedicate alla stampa cresce l’attesa per nuovi aggiornamenti. Giornalisti, fotografi e operatori televisivi affollano gli spazi del Policlinico e la collinetta davanti all’ospedale romano, con telecamere e microfoni pronti a raccogliere eventuali comunicazioni sulle condizioni del Pontefice. Un presidio discreto ma costante, in cui ogni novità viene attesa con attenzione.

Per il personale sanitario la priorità rimane il lavoro quotidiano accanto ai pazienti e il monitoraggio del decorso postoperatorio del Santo Padre. Dopo l’intervento riuscito, saranno l’evoluzione clinica e le valutazioni dei medici a indicare i tempi della ripresa.