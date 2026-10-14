Quindici minuti, solo tre domande e via: il debutto della nuova portavoce Usa che scambia Trump per il marito

ROMA – Quindici minuti, tre sole domande concesse (a Fox News, Breitbart e Daily Mail) e un lapsus tra il Presidente Donald Trump e il marito. Il debutto come nuova portavoce della Casa Bianca, Katie Zacharia, si è trasformato in un video diventato virale sul web.

Abituati alle conferenze della precedente portavoce Karoline Leavitt, i cronisti presenti nella James S. Brady Press Briefing Room, a quanto si apprende, sono rimasti spiazzati dall’improvvisa chiusura dell’incontro. Un corrispondente della BBC, presente a Washington da quasi quattro anni, ha definito il punto stampa il più breve a cui abbia mai assistito. Alla chiusura del microfono sono seguite reazioni di stupore in sala e proteste da parte dei cronisti, compresi quelli di testate vicine alla linea dell’amministrazione, che hanno descritto la gestione della conferenza come “insolita”.

Ampio spazio della breve apparizione è stato dedicato alle modalità di gestione del nuovo incarico pubblico in rapporto alla vita familiare della portavoce, che ha rimarcato come Trump sia “il miglior portavoce di se stesso”. Nel corso dell’intervento si è registrata anche una gaffe (o un lapsus come definito da molti) quando Zacharia, nell’impostare una risposta, ha confuso il capo dello Stato con il coniuge: “Il presidente… scusate, mio marito… Questa è buona…“. Trump ha elogiato Zacharia dopo il briefing, dicendo ai giornalisti poco dopo: “Penso che sia stata molto brava”.