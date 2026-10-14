Lega, Salvini: “Dimissioni? Una formalità tecnica”

ROMA – Le dimissioni da segretario della Lega in realtà sono “una formalità tecnica necessaria per potermi candidare al Congresso straordinario che avevo promesso a Pontida”.

Così Matteo Salvini oggi intervistato su “Il Giornale”. Quello del Carroccio, assicura, “sarà un congresso vivo, di contenuti. Idee e proposte per rafforzare una Lega sempre più forte in Italia e in Europa, e dare ancora più spazio a sindaci e militanti, aprendo le nostre porte e le nostre sedi anche a chi si avvicina alla politica per la prima volta”. Si parlerà “di lavoro, imprese, sicurezza, tasse, autonomia, sanità, giovani, famiglie. Di problemi veri e soluzioni concrete.

La Lega vince solo se unita e compatta, ha una straordinaria squadra di amministratori, oltre 500 sindaci che hanno acquisito competenze”, sottolinea Salvini.

PADOVA. SALVINI: MOLTO PREOCCUPATO PER ISTITUZIONE TRIBUNALE ISLAMICO

È preoccupato per l’istituzione dei primi tribunali islamici in Italia? “Molto. In Italia esiste una sola legge, quella italiana, e una sola giustizia, quella dello Stato. Domani sarò a Padova per fare sentire il nostro forte No alla Sharia. La libertà religiosa è sacrosanta ma nessuno può usarla per imporre la Sharia”. Lo dice il vicepremier della Lega, Matteo Salvini, intervistato oggi da “Il Giornale”.