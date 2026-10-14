mercoledì 14 Ottobre 2026

Pioggia di droni su Mosca: 96 velivoli puntano la capitale in poche ore

Il sindaco Sobjanin conferma la nuova ondata intercettata dalla contraerea del ministero della Difesa

Data pubblicazione: 14-10-2026 ore 8:20Ultimo aggiornamento: 14-10-2026 ore 10:42

ROMA – Nuova ondata di raid aerei su Mosca nelle prime ore del mattino. I sistemi di difesa aerea delle forze armate russe hanno intercettato e abbattuto altri 21 droni diretti verso la capitale, portando a 96 il totale dei velivoli senza pilota neutralizzati alle porte della città dall’inizio della giornata.

A darne notizia è l’agenzia statale russa Tass, rilanciando le comunicazioni ufficiali diffuse dal sindaco di Mosca, Sergej Sobjanin.

LE PAROLE DEL PRIMO CITTADINO

“Un attacco sferrato da altri 21 droni è stato respinto dalle difese aeree del ministero della Difesa. I servizi di emergenza sono attualmente al lavoro nei luoghi di caduta dei detriti”, ha comunicato Sobjanin sul proprio canale Max.

Stando ai conteggi elaborati dalla Tass sulla base dei bollettini rilasciati dalle autorità cittadine e militari, la pressione sulla cintura difensiva della capitale russa resta altissima: con l’ultimo sciame salgono a 96 i velivoli intercettati e distrutti prima di raggiungere il centro urbano da mezzanotte a questa mattina.

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