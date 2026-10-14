L’oroscopo di mercoledì 14 ottobre 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Ottima giornata per parlare di amore, per interessarti a qualche problema familiare. In questi giorni è possibile partire per un nuovo progetto, la tua forza non si discute. Grandi soddisfazioni personali per chi si mette in gioco.
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Certi tuoi progetti e certe tue iniziative lanciate nel passato sono stati un po’ troppo faticosi. Cerca di non strafare con i soldi, meglio fare progetti mirati, spese per un trasferimento.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Giornata molto produttiva e rallegrata da una vita familiare più serena. Nascite, incontri, progetti per il futuro degli innamorati non sono più ostacolati.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
In questi giorni molti sono stanchi, e chi vuole cambiare forse non è neanche convinto di ciò che dice o desidera. Cerca di non spendere troppi soldi, di non metterti in gioco a livello economico.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Le storie difficili vanno dimenticate, e chi ha vissuto un periodo difficile, proprio in questi ultimi giorni ritrova la voglia di amare e anche un riferimento in più.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
In questi giorni è un po’ difficile portare avanti tutte le responsabilità che hai caricato negli ultimi tempi, senza avere qualche piccolo dubbio.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
In particolare se sei giovane non sembri molto convinto di quello che vuoi fare in futuro; in amore c’è qualche indecisione o dubbio da tenere sotto controllo.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Tutti i progetti che sono nati negli ultimi due anni vanno rivisti, anche una collaborazione. L’argomento denaro è cruciale.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Piccole indecisioni riguardano sia il lavoro che l’amore. Cerca di riposare il più possibile.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Adesso in amore bisogna avere un po’ di pazienza, è come se arrivasse una fase di lontananza fisico-psicologica. Per la sfera professionale dovresti chiarire alcune mansioni…
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Oggi ti senti bene, ultimamente ci sono stati troppi pensieri e forse anche qualche momento di esasperazione, stanchezza fisica. Nel lavoro sono possibili affermazioni. L’amore si risveglia, i single devono darsi da fare.