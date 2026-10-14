mercoledì 14 Ottobre 2026

Meteo, le previsioni di mercoledì 14 ottobre 2026

Le condizioni meteorologiche da nord a sud del Paese

Data pubblicazione: 14-10-2026 ore 7:24Ultimo aggiornamento: 14-10-2026 ore 7:24

ROMA – Quadro meteorologico in netto miglioramento lungo l’intera Penisola, con una giornata dominata da condizioni di stabilità e ampie schiarite.

Al mattino la situazione vede una generale prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, salvo modesti e temporanei addensamenti concentrati prevalentemente sui rilievi delle Alpi Orientali e lungo la dorsale dell’Appennino Meridionale. Nel pomeriggio il consolidamento dell’alta pressione garantirà tempo bello e soleggiato da Nord a Sud su tutte le regioni.

TEMPERATURE

Sotto l’aspetto termico si evidenzia una tendenza divisa in due:

  • Centro-Nord: temperature massime in sensibile ripresa, favorite dal pieno soleggiamento;
  • Sud e Isole Maggiori: valori stazionari o in ulteriore, lieve flessione.

Sul meridione peserà ancora una vivace ventilazione settentrionale, con venti da nord che manterranno i bacini meridionali da mossi a molto mossi.

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