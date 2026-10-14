mercoledì 14 Ottobre 2026

Trump: “Iniziamo esplorazione di materie prime nella nostra nuova bellissima Groenlandia”

"Ci fornisce tempo, posizione e visuale come in nessun altro posto al mondo"

di Emilia VitulanoData pubblicazione: 14-10-2026 ore 7:17Ultimo aggiornamento: 14-10-2026 ore 7:20

ROMA – “Sta per iniziare un’esplorazione di massa di petrolio, gas e minerali nella nostra nuova e bellissima Groenlandia”. Ad annunciarlo su Truth il presidente degli Usa, Donald Trump.

“Ci sono esperti che sostengono che la quantità di petrolio facilmente accessibile sia di gran lunga superiore a quella di quasi qualsiasi terra, in qualsiasi parte del mondo e, cosa ancora più importante, da un punto di vista della sicurezza per la difesa e l’offesa sia degli Stati Uniti d’America che dell’Europa, non ha eguali”, scrive.

“Qualsiasi futuro attacco agli Stati Uniti dovrà passare per la Groenlandia, dove la nostra difesa abbatterà droni, missili o qualsiasi altra forma di arma non ancora concepita. Ci fornisce tempo, posizione e visuale come in nessun altro posto al mondo”, conclude.

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