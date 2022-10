A Riccione crolla un albero e centra un’auto, il conducente illeso

RICCIONE – Niente vento o temporali oggi a Riccione, in provincia di Rimini. Eppure questa mattina verso le 10, a poca distanza dal Municipio, un grosso pino marittimo dell’età stimata di una ottantina di anni di piazzale Martiri delle Foibe è collassato centrando in pieno un’auto in transito, con il conducente rimasto miracolosamente illeso.

“Raddoppieremo immediatamente le risorse per l’analisi e il censimento del patrimonio arboreo cittadino al fine della prevenzione del rischio”, commenta l’assessore all’Ambiente Christian Andruccioli, intervenuto immediatamente sul posto. Inoltre verranno incrementati i fondi per la manutenzione del verde. “Oggi è andata bene ma non possiamo permetterci che altre piante mettano a repentaglio la vita delle persone”, sottolinea. La pianta, che aveva una carie non visibile dall’esterno, secondo i primi rilievi effettuati dall’ufficio Servizio ambiente, ha ceduto all’improvviso, crollando su un’utilitaria con al voltante un riccionese 74enne che per sua fortuna si è solo graffiato: sul posto è comunque intervenuta una ambulanza del 118 che lo ha trasportato all’ospedale Ceccarini con un codice di minima gravità.

L’ASSESSORE ANDRUCCIOLI: OGGI È ANDATA BENE MA NON DEVE SUCCEDERE ANCORA

Oltre ai soccorritori, sono intervenuti i Vigili del fuoco per rimuovere il pino marittimo, che ha danneggiato anche la cancellata di una casa vicina, gli agenti della Polizia locale per gestire la viabilità, interrotta per circa mezz’ora e poi ripartita a senso unico alternato, i tecnici di Geat e dell’ufficio Servizio ambiente per ispezionare la pianta. “Con la vita delle persone non si scherza”, tira le fila l’assessore Andruccioli, garantendo che saranno “immediatamente” raddoppiate le risorse per la prevenzione del rischio, da 200.000 a 400.000 euro all’anno per i prossimi tre anni. Non solo: “Contrariamente a quanto avvenuto in passato, aumenteremo i fondi per la gestione e la manutenzione del patrimonio arboreo cittadino”, così da completare rapidamente il censimento delle piante e sostituire quelle ammalate e a rischio crollo.

