Lombardia, i frondisti azzurri votano il Fontana sbagliato: segnale a Salvini?

ROMA – Se la fronda di Forza Italia vota il Fontana sbagliato… Non si sa se per calcolo – cosa più probabile – o solo per mero errore – non sono così sprovveduti – i frondisti del centrodestra che hanno fatto mancare una dozzina di voti a Lorenzo Fontana, questa mattina a Montecitorio, hanno comunque mantenuto la loro preferenza nel recinto del centrodestra ma lo hanno fatto per lanciare un chiaro segnale politico.

A quanto risulta all’agenzia Dire, infatti, nelle 11 schede nulle per Fontana era scritto non il nome del neo presidente Lorenzo, ma quello di Attilio Fontana, che com’è noto è il nome del presidente della Regione Lombardia. Un’indicazione che potrebbe suonare come un avvertimento, visto che solo pochi giorni fa Berlusconi aveva assicurato a Salvini che anche il suo partito puntava per il rinnovo di Fontana (Attilio) al vertice della Lombardia, alle prossime elezioni.

Quella era la fase in cui Berlusconi e Salvini si muovevano in asse cercando di condizionare Giorgia Meloni nella formazione del governo. Ma dopo lo sgarbo di ieri, con Forza Italia che ha fatto mancare i voti a La Russa, e Salvini che non si è speso per l’alleato storico, i rapporti di forza si sono ribaltati. Ora Salvini e Meloni viaggiano di comune accordo, com’è apparso palese questa mattina quando si sono fatti riprendere assieme dai giornalisti, sorridenti e affiatati nel cortile della Camera. In sintesi: le liti romane potrebbero avere ripercussioni sulle trattative per le prossime Regionali.

In Lombardia – dove scalpita Letizia Moratti – i forzisti potrebbero cioè ripensarci e sostenere l’ex presidente della Rai. Se così fosse, votare Attilio Fontana oggi a Montecitorio invece che Lorenzo, potrebbe suonare come un avvertimento di nuovi e più burrascosi rapporti anche nella Regione feudo del centrodestra.

