A Bologna arrivano le ‘sfogline volanti’: scorribande in bici sotto i portici per celebrare pane e pasta

BOLOGNA- Occhi ben aperti sotto i portici di Bologna. Perché, se siete fortunati, la prossima settimana potreste imbattervi nelle ‘sfogline volanti’. Vestite di giallo e arancio, i colori della pasta sfoglia e del pane, le maestre nell’arte del mattarello percorreranno le strade della città per celebrare uno dei mestieri-simbolo delle Due Torri nella Giornata dell’Alimentazione e della Festa del Pane.

INIZIATIVA DI PANIFICATORI E SFOGLINE

L’iniziativa è dell’associazione Panificatori e dell’associazione Sfogline con il sostegno di Ascom. “Vuole avere un duplice scopo: far conoscere due associazioni storiche della nostra città e nello stesso tempo promuovere e informare la cittadinanza sull’importanza di due prodotti d’eccellenza del nostro territorio, il pane e la sfoglia”, spiegano Samuel Mafaro, presidente dell’associazione Panificatori, e Angelo Taschetta, presidente dell’associazione Sfogline.

AL CENTRO DELLA SCENA FOOD INTERNAZIONALE

“Il pane e la sfoglia sono due prodotti d’eccellenza del nostro territorio, motore per il turismo e per la nostra economia. Iniziative come la Festa del Pane, che puntano a valorizzarli maggiormente non solo tra i bolognesi, ma anche tra i turisti, sono importantissime per posizionare Bologna al centro della scena food internazionale“, commenta Giancarlo Tonelli, direttore generale di Ascom.

IN TOUR PER STRADE E PIAZZE

Il compito delle ‘sfogline volanti’, due cicliste abbigliate con i colori del pane e della sfoglia, è proprio quello di girare per le strade, le piazze, sotto ai portici e nei negozi dei fornai, per un’intera settimana, per fare opera di promozione e informazione.

