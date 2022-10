In Italia salgono i contagi da vaiolo delle scimmie

ROMA – In Italia aumenta il numero dei contagi di vaiolo delle scimmie. Secondo l’ultimo bollettino reso noto dal ministero della Salute, i casi confermati sono arrivati a 881, con un incremento di 25 rispetto all’ultima rilevazione. Con 869 contagi, gli uomini sono ancora i più colpiti, mentre è pari a 12 il numero delle donne affette da Monkeypox. Sono invece 243 i casi collegati a viaggi all’estero. Con 354 contagi, la Lombardia è la regione maggiormente colpita. Seguono il Lazio, con 152 casi, e l’Emilia Romagna, con 88. Non si registrano casi di vaiolo delle scimmie, invece, in Basilicata, Calabria, Molise, Umbria e Valle d’Aosta.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it