Congelati ritocchi unilaterali a bollette, “chi riceve una lettera non si preoccupi”

REGGIO EMILIA – Sono congelate fino al 30 aprile 2023 le modifiche unilaterali apportate dalle aziende di forniture energetiche ai contratti di luce e gas. Lo segnala Adiconsum Emilia Centrale (associazione dei consumatori della Cisl) dopo il comunicato diffuso ieri da Agcm (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) e Arera (Autorità dell’Energia). “Le due authority- conferma la responsabile Adiconsum Emilia Centrale, Adele Chiara Cangini- hanno chiarito quando le aziende possono modificare i contratti di energia elettrica e gas. Come avevamo correttamente interpretato, il decreto Aiuti-bis blocca esclusivamente le variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali”. Quindi chi riceve una lettera targata in intestazione con la dicitura “modifica unilaterale” non deve preoccuparsi: le modifiche non possono trovare applicazione, appunto, fino al 30 aprile dell’anno prossimo.

Ci sono però casistiche che il Governo non ha considerato, nel suo intervento a contrasto del caro bollette. Le aziende energetiche, infatti, possono (legittimamente) cambiare i contratti in scadenza, così come operano i rinnovi dei prezzi delle offerte placet. “In questi casi- continua Cangini- consigliamo ai cittadini di rivolgersi ai nostri sportelli. Abbiamo concordato con aziende del territorio, ad esempio Iren, meccanismi di tutela per evitare gli importanti aggravi di costi in occasione delle scadenze contrattuali e, più in generale, possiamo aiutare il consumatore ad orientarsi nella giungla di offerte disponibili“. L’associazione dei consumatori della Cisl ricorda infine che sono “assolutamente da contestare” le comunicazioni di aumento dei prezzi per “impossibilità sopravvenuta” in capo all’azienda (a meno che non vi sia una sentenza del giudice) così come le risoluzioni unilaterali dei contratti di luce e gas.

