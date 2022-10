Viabilità, Giani: da lunedì lavori urgenti su FiPiLi, ma dal 2023 si cambia

FIRENZE – Da lunedì ripartono i lavori di manutenzione straordinaria sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, si appella ai cittadini per chiedere pazienza, ma anche per promettere loro una svolta a cominciare dall’anno prossimo. “Facciamo questi lavori perché sono necessari– chiarisce Giani durante un incontro coi giornalisti- se ci sarà disagio, rendetevi conto che sono interventi urgenti per la sicurezza stessa delle persone. Al tempo stesso, e proprio ieri abbiamo fatto una riunione sul bilancio 2023 della Regione, mettiamo le risorse perché possa essere fatta la Toscana strade Spa“. Non appena partirà la holding della Regione, annuncia Giani, “quando si faranno i lavori questi non saranno solo di manutenzione, ma di allargamento, laddove possibile con la terza corsia, dove possibile la corsia d’emergenza, in modo da far fare un salto di qualità alla FiPiLi“.

CON TOSCANA STRADE SPA SI SUPERA PROBLEMA RISORSE PUBBLICHE

Il nodo più delicato sono i fondi. “Non è possibile intervenire con risorse pubbliche- chiarisce il presidente della Regione- perché il Pnrr, le risorse europee e il fondo di coesione sociale prevedono interventi solo sul ferro e con emissioni zero, di conseguenza ci dobbiamo attrezzare facendo questa società“. L’auspicio è che questo nuovo organismo possa consentire uno sviluppo dell’arteria stradale che, ogni giorno, ricorda Giani, vede transitare più di 60mila veicoli. Intanto, una novità importante riguarda il ponte di Signa in considerazione del parere favorevole nella valutazione di impatto ambientale: “Stiamo procedendo il più rapidamente possibile- conclude Giani- per iniziare i lavori nel 2024, consentirà una capacità doppia di attraversamento dell’Arno fra Lastra a Signa e Signa.

