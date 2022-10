A Parma previste 6.300 ore di lavoro per raccogliere le foglie cadute

Parma- E’ un vero e proprio “esercito” di spazzatori quello mobilitato da Iren Ambiente per la raccolta delle foglie cadute sui 250 chilometri di strade alberate di Parma. Si tratta di 60 operatori impegnati in ogni giorno feriale, con una media giornaliera fino a 150 metri cubi di foglie raccolte (circa 170-200 quintali in peso) che vengono avviate agli impianti di trattamento. Rispetto alla consueta organizzazione di nove squadre di spazzamento (un autista con spazzatrice aspirante e due serventi con motocarro) normalmente utilizzate nel corso dell’anno per la pulizia quotidiana delle strade, dal mese di ottobre e fino alla completa caduta di tutto il fogliame sono previste ulteriori sei squadre, di cui due di spazzamento meccanizzato con solo autista (in turno notturno per rimuovere le foglie dai cordoli dei viali cittadini). Per un totale quindi di 15 squadre giornaliere.



Complessivamente i turni di lavoro del periodo sono previsti in oltre 1.000 per circa 6.300 ore di lavoro. La programmazione del lavoro viene eseguita in funzione della varietà delle essenze arboree presenti e dei diversi tempi di caduta delle foglie: nelle zone a maggior frequentazione la raccolta è settimanale, mentre nelle vie interne dei quartieri residenziali la pulizia è prevista con una cadenza leggermente superiore, anche in funzione dell’andamento meteorologico. Nonostante l’importante impiego di risorse Iren ricorda però che “in autunno occorre prestare attenzione, specialmente nei giorni di pioggia, in quanto la caduta del manto fogliare prosegue ininterrottamente per diverse settimane ed è praticamente impossibile che non vi siano mai foglie a terra“. L’azienda raccomanda quindi di prestare “la massima attenzione al manto stradale” quando si è alla guida.

