Stop immunità parlamentare, l’ex senatore di Forza Italia Luigi Cesaro va ai domiciliari

NAPOLI – L’ex senatore di Forza Italia Luigi Cesaro si è recato stamattina dai carabinieri per consentire la notifica e l’esecuzione di un’ordinanza cautelare emessa a suo carico dal gip del tribunale di Napoli nell’ambito di un’inchiesta su rapporti tra politica e camorra a Sant’Antimo.

L’ex presidente della provincia di Napoli, non ricandidato alle ultime elezioni politiche, indagato per concorso esterno, finisce quindi agli arresti domiciliari. Poco meno di un anno fa la Giunta per le elezioni e le immunità del Senato aveva respinto la richiesta.

“In coerenza con le scelte adottate da tempo in ordine alla rinuncia alla candidatura e pertanto all’immunità parlamentare – spiegano Alfonso Furgiuele e Michele Sanseverino, difensori di Cesaro – si è recato, da noi accompagnato, presso i carabinieri per consentire l’immediata notifica e l’esecuzione dell’ordinanza cautelare a suo carico”.

“Da questo momento – aggiungono i legali – il nostro assistito potrà dedicarsi interamente alla propria vicenda processuale, ponendosi completamente a disposizione dell’autorità giudiziaria per contribuire all’accertamento della verità e fornire tutti i chiarimenti necessari a dimostrare la propria estraneità ai fatti contestatigli”.

