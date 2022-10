Atleti da 11 Paesi per il clima: è partita l’ultramaratona dell’Himalaya

(Foto credits Snowman Race)

ROMA – Corsa ad alta quota sulle cime himalayane del Bhutan per 29 ultra-maratoneti di 11 Paesi, decisi a sensibilizzare sui rischi dei cambiamenti climatici.

La tratta, lunga 203 chilometri, dovrebbe essere completata in cinque giorni. Si salirà progressivamente di quota, a valle la foresta subtropicale, correndo in media a 4.500 metri di quota e raggiungendo un picco massimo a 5.470 metri.

IN BHUTAN, TRA CINA, INDIA E BANGLADESH

Stretto tra la Cina e l’India, a est del Nepal, il Bhutan è l’unico Paese dell’Asia meridionale con un’impronta carbonica negativa: con una popolazione di appena 800mila persone e foreste sul 70 per cento del suo territorio, assorbe più Co2 di quanta ne emetta.

Come ha sottolineato di una recente intervista il ministro degli Esteri Tandi Dorji, i cambiamenti climatici stanno accelerando lo scioglimento dei ghiacciai dell’Himalaya, favorendo alluvioni e alterando i fenomeni meteorologici.

“SNOWMAN RACE” AD ALTA QUOTA

La corsa, denominata Snowman Race, l’uomo delle nevi, è partita ieri dalla località nord-occidentale di Gasa e si dirigerà verso est in direzione di Chamkhar, lungo una tratta che con un normale trekking si raggiungerebbe in 20 giorni.

I partecipanti provengono non solo dal Bhutan ma anche da Paesi come Stati Uniti, Germania, Giappone e Tanzania. “Ho completato circa 30 ultra-maratone ma mai nessuna come questa” ha detto la corridrice americana Sarah Keyes. Che in un’intervista all’emittente tv Bhutan Broadcasting Service, citata anche da Al Jazeera, ha aggiunto: “Salire così in alto sarà un po’ come andare verso l’ignoto, ma nel complesso fisicamente mi sento bene”.

