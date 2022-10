I Maneskin ospiti di Fazio a ‘Che Tempo che Fa’

ROMA – I Maneskin saranno ospiti di Fabio Fazio a ‘Che Tempo che fa’ domenica 16 ottobre in prima serata su Rai 3. La band romana, che sta spopolando in tutto il mondo, è attualmente all’apice delle classifiche con il nuovo brano ‘The LonEliest‘, il pezzo italiano più ascoltato a livello mondiale su Spotify.

Per loro anche una pioggia di nomination. Agli Mtv Emas sono candidati per ‘Best rock’ e ‘Best Italian Artist’, mentre agli American Music Awards 2022 concorrono in ben 4 categorie: come “New Artist Of The Year”, “Favorite Rock Artist”, “Favorite Pop Duo or Group” e “Favorite Rock Song”.

Anche la colonna sonora originale del film ‘Elvis’, a cui hanno collaborato con il brano “If I Can Dream”, è in nomination nella categoria “Favorite Soundtrack”.

La band ha già vinto il titolo “Best Rock” agli MTV EMA lo scorso anno, e quest’anno ha conquistato la categoria “Best Alternative Video” agli MTV Video Music Awards (la prima volta in assoluto per un artista italiano). A questi riconoscimenti si aggiungono anche la nomination nella categoria “Groupe International de l’Année” agli NRJ Music Awards 2022 di Cannes e la certificazione triplo disco di platino in US per il brano “Beggin’”, che ha venduto 3 milioni di copie.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it