Fibra ottica in Italia: a che punto siamo

ROMA – Una connessione alla rete in fibra ottica è oggi una delle miglior soluzioni per chi necessita di avere accesso a internet in modo stabile, costante e veloce. All’atto pratico però non tutti i cittadini italiani hanno ancora la possibilità di connettersi tramite la rete in fibra, la quale raggiunge poco più del 60% della popolazione. Il trend è ovviamente in crescita e proprio nel corso di quest’anno la fibra ottica si è diffusa in modo sempre maggiore, raggiungendo in molte Regioni anche le località meno popolose. Ma chiunque può trovare una proposta per la connessione internet in fibra ottica per casa sua? Cerchiamo di rispondere a questa domanda.

Come faccio a sapere se ho la copertura

La rete in fibra ottica viaggia in Italia parallelamente ai vecchi doppini, o comunque nelle vicinanze e solitamente interrata in apposite canalizzazioni. Chi ha l’abitudine di passeggiare nel quartiere in cui vive può quindi capire se il suo quartiere in effetti è collegato alla rete o meno; anche perché gli armadi con le connessioni sono facilmente riconoscibili ed evidenti sul territorio. Non è però detto che la singola abitazione sia già collegata alla rete, o che il gestore di cui si usufruisce la possa sfruttare; per saperlo è necessario fare una verifica sul sito di ogni specifico gestore. Attraverso il sistema di comparazione delle offerte internet casa su ComparaSemplice.it è più facile svolgere questa operazione, verificando se effettivamente ogni gestore operante in Italia è in grado o meno di collegare alla fibra la nostra specifica linea per la connessione a internet. Ricordando anche che in molti casi la connessione si ferma all’armadio, quindi non sempre è possibile ottenere il collegamento fin dentro casa.

Gli sforzi degli ultimi anni

Dobbiamo comunque ricordare che la predisposizione di una rete in fibra ottica non è una questione tanto semplice quanto può sembrare, anche perché molto tempo è stato perso in passato, quando i diversi gestori stavano valutando come muoversi, evitando i consorzi. In Italia sono decenni che si sta predisponendo tale rete e le operazioni sono state caratterizzate da riposizionamenti, ripensamenti ed espansione lenta, dal centro verso la periferia. Quindi di fatto inizialmente solo le grandi città hanno potuto godere realmente di una vera e propria rete in fibra ottica; ora si sta cercando di raggiungere capillarmente ogni piccolo comune, anche quelli più sperduti e lontani dai centri urbani e dalle metropoli. Il piano è quello di raggiungere nel 2027 la quasi totalità della popolazione.

A che punto siamo oggi

Nell’aprile 2021 la copertura della banda ultra larga era garantita per oltre il 66% della popolazione; nel corso dell’ultimo anno molto è stato fatto, soprattutto per quanto riguarda la posa in opera della rete in fibra ottica, in concomitanza con la rete wireless. In alcune zone infatti quest’ultima è l’unica soluzione percorribile, viste le problematiche orografiche e di collegamento anche alla rete telefonica. Il piano del Governo è quello di raggiungere con la connessione in fibra ottica tutta la popolazione entro i prossimi 5 anni. Già oggi comunque in varie Regioni la connessione in fibra è garantita per oltre il 90% della popolazione, ma solo se si considerano le connessioni al punto di smistamento stradale insieme con quelle che giungono dentro le singole abitazioni.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it