Il trattore con un cavallo in più, ma di soliderietà

Reggio Emilia- Produce trattori utilizzati in tutto il mondo. Ma il cavallo di cui si parla questa volta non è nel motore di uno dei suoi mezzi, bensì in quello della solidarietà. L’azienda Landini, storico marchio del gruppo Argo Tractors di Reggio Emilia, ha infatti deciso di finanziare l’acquisto di uno dei quattro destrieri di razza bardigiana che partecipano al “raid equestre” partito il 9 ottobre scorso da Monaco di Baviera alla volta di Verona. Qui gli animali, dopo aver preso parte all’esposizione “Fieracavalli” (che inizierà il giorno del loro arrivo nella città scaligera) saranno poi donati ad alcuni centri che praticano interventi assistiti proprio con i cavalli a favore di disabili e altre categorie fragili. Il progetto è frutto della collaborazione tra l’azienda reggiana e l’associazione “Territorio Sostenibilità ed Inclusione”.



Mario Danieli, Country Manager Italia di Argo Tractors, si dichiara “sinceramente entusiasta di partecipare a questo progetto di sensibilizzazione ed educazione all’inclusione e alla solidarietà, oltre che di promozione del territorio e di attenzione all’ambiente”. Perché, ricorda ancora Danieli, “sono valori che da sempre appartengono alla nostra filosofia aziendale e al nostro quotidiano impegno professionale”.

Un progetto benefico che promuove anche il turismo “lento”

Scopo dell’iniziativa è poi anche avvicinare le persone al turismo lento ed ecologico, come nel caso del “raid”, che percorrerà circa 600 chilometri dell’antica via romana “Claudia Augusta”, che da Monaco arriva a Verona. L’arrivo della carovana equestre è previsto il 3 novembre, giorno inaugurale della 124esima edizione di Fieracavalli. Il percorso sarà suddiviso in 22 tappe con percorrenze giornaliere tra i due e i 45 chilometri a seconda della difficoltà del terreno. I cavalli scelti per il progetto benefico si alterneranno nell’intinerario per non affaticarsi troppo. Seguirà il viaggio anche un team di veterinari e maniscalchi, mentre in alcune tappe saranno ospitate anche personalità dello sport, della politica, dell’imprenditoria e del giornalismo specializzato.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it