Varese, nasce Agevola, app in 7 lingue per facilitare dialogo tra anziani e badanti stranieri

MILANO – Una app in 7 lingue (italiano, inglese, spagnolo, rumeno, russo, albanese e ucraino) per facilitare la comunicazione fra anziani assistiti, famiglie e badanti di lingua straniera a Varese e provincia: è l’obiettivo principale del progetto “Agevola. Assistenza, Gestione, Volontariato, Anziani. Strumenti multilingui per l’assistenza agli anziani”, finanziato da Fondazione Cariplo per il quadriennio 2018-2022 e coordinato dall’Universita` degli studi dell’Insubria, che lo ha condotto insieme all’Università degli studi di Milano. Il progetto verrà presentato oggi dalle 10 alle 13 nell’Aula Magna dell’Università dell’Insubria a Varese, agli studenti e agli stakeholder dai docenti Alessandra Vicentini, Daniel Russo e Daniele Grechi dell’Insubria, Giulia Rovelli dell’Università degli studi di Bergamo e Kim Grego dell’Università degli studi di Milano.



Da interviste agli anziani e ai loro badanti e grazie alla raccolta ed elaborazione di questi dati mediante metodi socio-linguistici, il progetto Agevola ha prodotto come risultato tecnologico una app per smartphone (“Agevola”, disponibile su Play Store ed Apple Store) contenente un glossario per aiutare anziani, famiglie e assistenti domiciliari di lingua straniera a comunicare in diversi ambiti utili in 7 lingue (italiano, inglese, spagnolo, rumeno, russo, albanese e ucraino). C’è anche un sito web informativo sul progetto (agevola.org). Coinvolti nel progetto, tra gli altri i presidenti delle associazioni anziani (Ancescao) e stranieri (ucraini e peruviani), il Comune di Varese, le Acli, l’Avo, l’Ats Insubria.

