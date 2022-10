Gf Vip, Cristina Quaranta incontra la figlia Aurora e racconta la sua sofferta storia d’amore

ROMA – Sorpresa per Cristina Quaranta ieri sera durante l’ottava puntata del Gf Vip. L’ex soubrette ha ricevuto la visita della figlia Aurora, ma prima ha ripercorso con Alfonso Signorini una dolorosa vicenda sentimentale. Dopo un matrimonio felice durato oltre 10 anni con l’imprenditore Matteo De Stefani, padre di sua figlia, i due si sono separati consensualmente. Quaranta in seguito ha conosciuto un altro uomo, con il quale ha avuto una relazione di tre anni terminata tristemente.

L’ex showgirl ha raccontato di essersi separata legalmente dall’ex marito per accontentare il nuovo compagno, che le aveva fatto questa richiesta promettendole di occuparsi di lei. L’uomo le avrebbe anche espresso il desiderio di avere un figlio insieme e lei, nonostante all’epoca avesse 45 anni, lo avrebbe accontentato se non fosse che un giorno, dal nulla, la relazione si è bruscamente interrotta.

Il compagno di Quaranta di punto in bianco le ha detto di non volerla più vedere e le ha chiesto di andare via dalla casa dove vivevano insieme con i figli di lui e Aurora. “Mi ha buttato sul letto 5mila euro in contanti, come fossi una pu..ana“, ha raccontato Quaranta ai compagni della casa, in una clip mostrata ieri da Signorini. Una storia terminata nel 2017 ma che dopo 5 anni continua a farla soffrire.

A farle tornare il sorriso ieri c’ha pensato la figlia Aurora che incontrando la madre l’ha incoraggiata con queste parole: “Sei una donna con la D maiuscola, fortissima e bellissima. Mi manchi da morire. Sei un esempio da seguire per me”.

