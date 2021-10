Tg Cultura, edizione del 14 ottobre 2021

– IL 24 OTTOBRE LA PRIMA GIORNATA NAZIONALE DELLO SPETTACOLO

Il 24 ottobre 2021 si terrà la prima Giornata Nazionale dello spettacolo. La commissione Cultura della Camera ha infatti ratificato il testo già passato in Senato, approvando così definitivamente la legge che istituisce l’appuntamento dedicato alla celebrazione delle arti performative e dei suoi lavoratori. “Il voto arriva simbolicamente nel momento in cui i luoghi dello spettacolo cominciano a ripopolarsi”, ha detto il ministro della Cultura, Dario Franceschini, per il quale “questa Giornata Nazionale da’ piena valenza a uno dei pilastri della vita culturale del Paese”.

– ALLE SCUDERIE DEL QUIRINALE LA MOSTRA ‘INFERNO’

Alle Scuderie del Quirinale arriva ‘Inferno’, una nuova grande esposizione di rilievo internazionale, ideata da Jean Clair che l’ha curata insieme a Laura Bossi, in programma dal 15 ottobre 2021 al 9 gennaio 2022. Inaugurata dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la mostra rende omaggio a Dante Alighieri in occasione dell’anno delle sue celebrazioni. Al centro della rassegna l’universo infernale, i suoi paesaggi e suoi abitanti; un racconto della sua fortuna iconografica nel corso dei secoli capace di offrire una nuova interpretazione all’immaginario visuale del Sommo Poeta che, di quell’universo, ha elaborato nella Commedia una vera e propria mappa mentale e simbolica.

– IL SALONE DEL LIBRO DI TORINO TORNA CON VITA SUPERNOVA

Il Salone Internazionale del Libro di Torino torna con la sua XXXIII edizione – Vita Supernova – in presenza, dal 14 al 18 ottobre 2021, a Lingotto Fiere. Nel settecentesimo anniversario dantesco e dopo un anno e mezzo senza precedenti nella storia contemporanea, il Salone accoglie di nuovo grandi nomi della scena culturale mondiale. Arriverà a Torino André Aciman, che al Salone presenterà il suo Mariana, la scrittrice Stefania Auci, il noto autore spagnolo Javier Cercas, la scrittrice francese Valérie Perrin, e Domenico Starnone che presenterà il suo nuovo libro intitolato Vita mortale e immortale della bambina di Milano. Ospite del Salone anche l’attore Carlo Verdone.

– A SETTEMBRE CONSUMI CULTURALI +44%, CONFCOMMERCIO: RIPRESA

In Italia tornano a crescere la voglia e la fruizione di cultura. Un risveglio che a settembre 2021 ha visto la spesa delle famiglie dedicata a beni e servizi culturali arrivare a 73 euro, pari al +6% rispetto a giugno 2021 e al +44% rispetto a settembre 2020. Un dato positivo dopo il crollo registrato lo scorso anno (-55% a settembre 2020 rispetto a dicembre 2019), ma ancora molto distante dai livelli raggiunti prima della pandemia, tanto che a settembre 2021 si registra una perdita del 35% rispetto al dicembre 2019.