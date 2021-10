Unesco: the complaint about proxalutamide is one of the most serious in Latin America

By João Marcelo

SÃO PAULO – Researchers from UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) consider that the death of 200 people during a research with proxalutamide in the treatment of Covid, in Amazonas, could be one of the “most serious and alarming episodes of infraction ethics” and “violation of human rights” of patients in the history of Latin America. “The complaint includes serious violations of ethical research standards in which the subjects’ rights were violated in the various stages of the study, as well as of the ethical review system”, highlighted UNESCO’s Latin American and Caribbean Bioethics Network.

The statement was released over the weekend through the Latin American and Caribbean Bioethics Network (Redbioética-Unesco) and refers to the complaint made by Conep (National Research Ethics Commission) to the Attorney General’s Office last month. The entity is responsible for regulating the participation of human beings in scientific research in Brazil.

Proxalutamide is a male hormone blocker under development by Chinese drugmaker Kintour, and its use has been researched to treat breast and prostate cancer. As with Chloroquine, there is no evidence that the substance was effective against covid-19. However, President Jair Bolsonaro started to defend its use against the disease in the middle of this year, as he had already done with drugs from the so-called “covid kit”, such as chloroquine and ivermectin, also ineffective.

The study was conducted by endocrinologist Flávio Cadegiani. Conep points out the risk of volunteers dying needlessly due to the study. The survey started in February this year.

Cadegiani’s legal counsel, in a note, stated that “Unesco was misled by biased statements, by untrue and distorted information provided by Conep, resulting from illegal leaks, which are the object of investigations by the control bodies and by the Federal Justice. Therefore, it is certain that Unesco’s manifestations are based on false premises, on narratives”.

BRASILE, ONU DENUNCIA USO SPERIMENTALE DI PROXALUTAMIDE

Di João Marcelo

SAN PAOLO – L’utilizzo sperimentale a fini di ricerca del proxalutamide nel trattamento del Covid-19 che ha provocato la morte di 200 persone nello Stato brasiliano di Amazonas potrebbe essere uno dei “più gravi e seri episodi di infrazione etica” e di “violazione dei diritti umani” dei pazienti nella storia dell’America Latina. A sostenerlo è un gruppo di ricercatori dell’Unesco, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura.

“La denuncia include gravi violazioni degli standard etici della ricerca scientifica che hanno portato a delle violazioni dei diritti dei pazienti in diverse tappe dello studio, così come nel sistema di revisione etica”, ha evidenziato la Rete latino-americana e caraibica di bioetica dell’Unesco (Redbioética-Unesco).

Le conclusioni alle quali sono giunte gli studiosi fanno riferimento a una denuncia presentata il mese scorso dalla Comissao Nacional de Ética em Pesquisa (Conep) della procura generale della Repubblica. L’ente è responsabile della regolamentazione della partecipazioni di esseri umani alle ricerche scientifiche in Brasile.

Il proxalutamide è un inibitore della produzione degli ormoni maschili, o androgeni, ed è in fase di sviluppo da parte della compagnia farmaceutica cinese Kintour. Le ricerche relative al suo utilizzo si stanno sviluppando nell’ambito dei trattamenti contro il tumore al seno e alla prostata. Così come il farmaco antimalarico clorochina, anche in questo caso non c’era alcuna prova scientifica dell’efficacia di questo prodotto contro il Covid-19. Nonostante questo, il presidente Jair Bolsonaro ne ha difeso l’utilizzo contro la malattia provocata dal nuovo coronavirus a metà di quest’anno, proprio come già aveva fatto con altri farmaci di quello che definiva “Covid-kit”, come appunto la clorochina e anche il vermicida ivermectina, pure senza prove della sua efficacia.

Lo studio sull’efficacia del proxalutamide è stato condotto dall’endocrinologo Flavio Cadegiani. La Conep aveva puntato il dito sul rischio di morte che avrebbe caratterizzato lo studio, che è cominciato lo scorso febbraio.

In una nota il consulente legale di Cadegiani ha affermato che “l’Unesco è stato fuorviato da una serie di dichiarazioni prevenute, da informazioni false e distorte che provengono da Conep, risultato di materiale trapelato in modo illegale, che sono al momento oggetto di un’indagine dell’autorità competente e della giustizia federale”. Nel comunicato si legge ancora: “È certo che le conclusioni dell’Unesco sono basate su false premesse”.

DENÚNCIA SOBRE PROXALUTAMIDA É UMA DAS MAIS GRAVES DA HISTÓRIA DA AMÉRICA LATINA, DIZ UNESCO

Por João Marcelo

SÃO PAULO – Pesquisadores da Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) consideram que a morte de 200 pessoas durante uma pesquisa com proxalutamida no tratamento contra Covid, no Amazonas, poderia ser um dos “mais graves e sérios episódios de infração ética” e “violação dos direitos humanos” de pacientes na história da América Latina.

“A denúncia inclui graves violações dos padrões éticos de pesquisa em que os direitos dos sujeitos foram violados nas diversas etapas do estudo, bem como do sistema de revisão ética”, destacou a Rede Latino-Americana e Caribenha de Bioética da Unesco.

A declaração foi divulgada no final de semana por meio da Rede Latino-americana e Caribenha de Bioética (Redbioética-Unesco) e se refere à denúncia feita pela Conep (Comissão Nacional de Ética em Pesquisa) à Procuradoria-Geral da República no mês passado. A entidade é responsável por regular a participação de seres humanos em pesquisas científicas no Brasil.

A proxalutamida é um bloqueador de hormônios masculinos que está em desenvolvimento pela farmacêutica chinesa Kintour, e seu uso vinha sendo pesquisado para tratar câncer de mama e de próstata. Assim como a Cloroquina, não há qualquer evidência de que a substância fosse eficaz contra a covid-19. Entretanto, o presidente Jair Bolsonaro passou a defender seu uso contra a doença em meados deste ano, assim como já havia feito com medicamentos do chamado “kit covid”, como a cloroquina e a ivermectina, também sem eficácia.

O estudo foi conduzido pelo endocrinologista Flávio Cadegiani. A Conep aponta o risco de voluntários terem morrido desnecessariamente devido ao estudo. A pesquisa foi iniciada em fevereiro deste ano.

A assessoria jurídica de Cadegiani, por meio de nota, afirmou que “a Unesco foi induzida a erro por declarações tendenciosas, por informações inverídicas e distorcidas fornecidas pela Conep, decorrentes de vazamentos ilegais, as quais são objeto de investigações pelos órgãos de controle e pela Justiça Federal. Portanto, é certo que as manifestações da Unesco estão baseadas em premissas falsas, em narrativas”