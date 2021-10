La Sapienza in vetta alle classifiche di Times Higher Education

ROMA – La Sapienza torna in vetta alle classifiche di Times Higher Education che premia la Facoltà di Giurisprudenza come la prima scuola di diritto in Italia. Nella sezione Law dei ‘World University Rankings 2022 by subject’, pubblicata il 13 ottobre 2021, la Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza è al 57° posto al livello internazionale, unica università italiana a classificarsi tra le prime 100 nel mondo, scalando ben oltre 50 posizioni rispetto allo scorso anno.



La facoltà di Giurisprudenza è partner della European Law School, un percorso di formazione che unisce la Sapienza con la Humboldt Universitat zu Berlin, l’Université Panthéon-Assas Paris II, il King’s College London e l’Universiteit von Amsterdam. La Sapienza è anche l’unico ateneo ad aver aperto un corso di laurea in Giurisprudenza anche in Cina: l’Istituto italo-cinese, inaugurato nel 2019 dalla Sapienza presso la Zhongnan University of Economics and Law di Wuhan, ospita il Corso di laurea magistrale in European Studies, con curriculum in Private comparative Law, con lezioni erogate interamente in inglese, al termine del quale agli studenti cinesi viene rilasciato un titolo di laurea della Sapienza.