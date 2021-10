Migliori idee regalo per un compleanno d’inverno: la lista completa

Quale regalo fare per il compleanno di un amico o di un’amica? Questo è il dubbio che in molti hanno prima di una festa di compleanno. Che sia un regalo last-minute o un regalo organizzato settimane prima, dovrebbe sempre essere gradito al destinatario o per lo meno utile e sfruttabile nell’immediato.

A nessuno, infatti, piace ricevere un regalo che potrà utilizzare solo dopo diversi mesi. Ecco perché anche i regali hanno una stagionalità. Non stiamo parlando solo di abiti o accessori per la persona, ma anche di oggetti, esperienze da regalare o gadget per la decorazione della casa durante la stagione fredda. Vediamo alcune idee regalo per persone che compiono gli anni in inverno.

Agende e calendari personalizzati

Nonostante possiamo tener nota dei nostri appuntamenti sullo smartphone, sono molti coloro che non riescono a far a meno di un supporto cartaceo. Ecco perché il mercato di calendari da parete e di agendine è sempre florido. Regalare un Calendario 2022 personalizzato è un’idea originale che sarà apprezzata da amici e amiche che festeggiano durante gli ultimi mesi dell’anno. Sono infatti molti i portali che permettono di scegliere il layout e inserire foto speciali su ogni pagina.

Viaggi ed esperienze invernali

Sono molto popolari i regali che includono piccoli viaggi, break della durata di un week-end o esperienze al chiuso. A fronte di un costo abbastanza ridotto, sarà possibile sorprendere il destinatario e permettergli di prendersi una pausa dal lavoro e dalla routine. Sono disponibili per l’acquisto numerosi voucher e pacchetti che garantiscono piccole fughe, cene al ristorante o, in alternativa, esperienze come degustazione di vini e formaggi.

Pantofole, guanti, coperte: un aiuto per combattere il freddo

Non tutti sopportano il freddo in egual maniera. Ci sono persone decisamente più freddolose di altre. Nel caso il vostro amico o la vostra amica soffra particolarmente il freddo abbiamo l’idea regalo adatta per voi. È possibile comprare e personalizzare pantofole calde, guanti e coperte in pile. Naturalmente in questo campo la vostra fantasia può decisamente scatenarsi: avete un’ampia scelta che varia dal poggiapiedi riscaldato allo scaldasogni per il letto.

Regali a tema natalizio

Se il compleanno è molto prossimo al Natale perché non regalare un gadget a tema natalizio? L’atmosfera natalizia è veramente unica: dai colori dell’albero di Natale alle decorazioni per la casa. In questo caso le idee regalo per i Christmas Lover sono infinite: noi consigliamo palline fatte a mano per l’albero o bellissimi centrotavola decorati.

Piccoli elettrodomestici per la casa

D’inverno si esce molto meno la sera per via del freddo. Si trascorre, quindi, più tempo in casa. Regalare piccoli oggetti utili in casa può propiziare un’ottima cenetta casalinga o aiutare a combattere la noia durante serate gelide. Puoi orientarti sulle popolarissime friggitrici ad aria, oggetti per preparare dolci casalinghi, macchina per la fonduta di cioccolato e molto altro.