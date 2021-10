Norvegia, uomo armato con arco e frecce uccide cinque persone

ROMA – Cinque persone sono state uccise e altre ferite ieri sera in Norvegia da un uomo che ha utilizzato per colpire arco e frecce. L’episodio è avvenuto nella città di Kongsberg, a circa 80 chilometri da Oslo. Secondo il capo della polizia locale, Oeyvind Aas, il responsabile del crimine, fermato, ha agito “da solo”. I fatti si sono verificati in una zona residenziale, ora isolata dalle forze dell’ordine. Non è esclusa la pista terroristica.

A DIECI ANNI DA UTOYA

Proprio nel 2021 ricorre il decennale della strage di Utoya: il 22 luglio 2011 Anders Breivik uccise 77 persone e causò 300 feriti in un doppio attentato. L’estremista di destra è stato condannato a 21 anni di carcere, il massimo previsto dalla giustizia norvegese.