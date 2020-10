Andriani (Afron): “Martedì racconto la nostra lotta al cancro in Uganda”

ROMA – In occasione dell’Ottobre rosa dedicato alla prevenzione del tumore al seno, Afron – Oncologia per l’Africa Onlus presenterà a Roma le proprie attività solidali in Uganda, che dal 2010 hanno permesso di fornire a oltre 16.000 donne uno screening senologico e ginecologico gratuito in un Paese dove le statistiche dell’Onu avvertono che otto pazienti su dieci non sopravvivono al cancro.

Occasione dell’intervento, la serata ‘Uganda, paradiso dei Primati e non solo’ di martedì 20 ottobre a partire dalle 20,30, organizzata dall’associazione l’Angolo dell’avventura, presso la sede romana di Viaggi e avventure del mondo. Per Afron interverrà la presidente e fondatrice dell’ onlus romana, Titti Andriani, che all’agenzia Dire dichiara: “Ci riempie di gioia questo invito per rilanciare l’importanza della prevenzione dei tumori femminili proprio in occasione dell”ottobre rosa’. Sarà inoltre un’occasione per raccontare l’incontro con un Paese meraviglioso, quello da cui nasce il Nilo, e che ha dovuto fare i conti di recente con una nuova pandemia: quella di Covid-19. Ma dato che ‘l’epidemia del cancro’ non va in quarantena, neanche i progetti di Afron si sono mai fermati” assicura la presidente.

Andriani nel corso della serata illustrerà infatti i progetti della onlus, che hanno permesso di coinvolgere nelle campagne di sensibilizzazione sui tumori ben 800.000 persone. Un percorso già raccontato nel libro ‘Non starò a guardare. Storia di una rinascita’ (Edizioni Magi), che la sua autrice Andriani presenterà durante la serata.

L’incontro dell’associazione L’Angolo dell’avventura ha come obbiettivo illustrare a curiosi e potenziali viaggiatori le meraviglie del Paese africano, a cui contribuisce “una natura lussureggiante”.

La serata inizierà alle 19,30 in Lungotevere Testaccio 10, e sarà seguita da una cena alle 21. Insieme ad Andriani di Afron, interverrà anche Arianna Alaimo, referente per l’Uganda di Viaggi e avventure nel mondo.

Per info sulla serata e prenotazioni visitare il sito

http://www.viaggiavventurenelmondo.it/serateangolo/serate2_g.php?serata=20/10/2020