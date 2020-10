Arriva iPhone 12, la nuova era di Apple inizia dal 5G

ROMA – Streaming video di qualità superiore, esperienze di gioco più reattive, interattività in tempo reale nelle app. Sono queste le caratteristiche della rete 5G integrata nei nuovi iPhone 12, i device next gen presentati da Apple. Un salto nella quinta generazione di tecnologia cellulare, che, grazie ad una connessione veloce e sicura, ridurrà la necessità di connettersi a hotspot Wi-Fi pubblici.

“L’arrivo del 5G segna l’inizio di una nuova era per iPhone e siamo entusiasti di offrire queste nuove, impressionanti funzioni ai nostri clienti”, ha dichiarato Greg Joswiak, Senior Vice President of Worldwide Marketing di Apple.

Grazie al numero di bande integrate, i modelli iPhone 12 offrono la più ampia copertura 5G a livello mondiale. Per prolungare la durata della batteria è stata introdotta la modalità ‘Smart Data’, una funzione in grado di valutare in modo intelligente le esigenze legate al 5G, bilanciando in tempo reale utilizzo dei dati, velocità e alimentazione.

La linea ‘iPhone 12’ sarà disponibile in 4 modelli: ‘iPhone 12’ e ‘iPhone 12 mini’ e due di fascia alta, ‘iPhone 12 Pro’ e ‘iPhone 12 Pro Max’. ‘iPhone 12’ e ‘iPhone Pro’ saranno disponibili per il pre ordine da venerdì 16 ottobre, mentre l’uscita negli store è prevista per il 23 dello stesso mese. ‘iPhone 12 mini’ e ‘iPhone 12 Pro Max’ possono essere preordinati dal 6 novembre e saranno disponibili nei negozi da venerdì 13 novembre.