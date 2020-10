Tg Cinema, edizione del 14 ottobre 2020

FESTA DEL CINEMA DI ROMA, DOMANI PARTE LA 15ESIMA EDIZIONE

Una grande festa all’insegna della sicurezza, con quattro anteprime mondiali, la presenza di protagonisti come Steve McQueen, Stanley Tucci, da remoto Damien Chazelle, Francesco Totti e proiezioni dislocate in diverse zone di Roma. È la quindicesima edizione della Festa del Cinema diretta da Antonio Monda, in programma dal 15 al 25 ottobre all’Auditorium Parco della Musica e in altri luoghi della Capitale. Tra le pellicole che saranno presentate ‘Soul’ di Pete Docter, ‘Ammonite’ con Kate Winslet e Saoirse Ronan , ‘Fortuna’ con Valeria Golino, ‘Stardust’, il film su David Bowie, il docufilm su Francesco Totti, ‘Ostia criminale – La mafia a Roma’ e ‘Cosa sarà’ di Francesco Bruni. In programma anche tanti incontri con il pubblico. Tra questi, quello con McQueen, Totti, i fratelli D’Innocenzo, Gianfranco Rosi, John Waters, Gabriele Mainetti, François Ozon, Thom Yorke e i Manetti Bros.

GAL GADOT SARÀ CLEOPATRA NEL FILM DI PATTY JENKINS

In attesa di vederla il 14 gennaio 2021 sul grande schermo in ‘Wonder Woman 1984’, Gal Gadot è stata scelta per interpretare Cleopatra nel biopic sulla regina egizia. Dopo ‘Wonder Woman’, l’attrice israeliana sarà diretta nuovamente da Patty Jenkins. Un’impresa non facile per la Gadot, che avrà sulle sue spalle il peso del confronto con Elizabeth Taylor. La celebre “Liz” ha interpretato Cleopatra nell’omonimo film del 1963. Il colossal, celebre per il suo spropositato budget, si è aggiudicato ben nove premi Oscar.

‘FREAKS OUT’, IL 16 DICEMBRE ARRIVA L’ATTESO FILM DI MAINETTI

A cinque anni dal suo film d’esordio ‘Lo chiamavano Jeeg Robot’, Gabriele Mainetti torna nelle sale italiane il 16 dicembre con l’attesissimo ‘Freaks Out’, distribuito da 01 Distribution. Il regista presenterà al pubblico della Festa del Cinema di Roma, in programma dal 15 al 25 ottobre, sei minuti della pellicola, in occasione dell’incontro con la platea che lo vedrà protagonista, moderato dal direttore artistico della kermesse Antonio Monda. ‘Freaks Out’ è interpretato da Claudio Santamaria, Pietro Castellitto, Giancarlo Martini, Aurora Giovinazzo e con la partecipazione di Giorgio Tirabassi: un gruppo di ‘fenomeni da baraccone’ alle prese con Roma occupata dai nazisti, durante la Seconda Guerra Mondiale, e un destino da cambiare.

‘I AM GRETA’, DAL 2 AL 4 NOVEMBRE AL CINEMA

Dalla 77. Mostra del Cinema di Venezia alle sale cinematografiche. Dal 2 al 4 novembre arriva sul grande schermo ‘I am Greta’, distribuito da Koch Media. Diretto da Nathan Grossman, il documentario racconta l’attivismo della giovane studentessa Greta Thunberg: dal primo giorno di sciopero per il clima nel 2018 fino al viaggio in barca a vela verso New York per presenziare al Summit sul clima dell’ONU. In poco tempo l’attivista svedese è riuscita a creare un movimento globale, il #FridaysForFuture, facendo alzare dalla sedia tantissimi studenti che sono scesi nelle piazze di tutto il mondo per gridare insieme a lei che la crisi climatica è un problema da risolvere al più presto.