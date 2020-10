Giornale radio sociale, edizione del 14 ottobre 2020

ECONOMIA – Ferma la piovra. La ribellione contro le mafie esiste, due esempi al Sud. Il servizio di Giuseppe Manzo

Napoli e Palermo, due esempi di chi reagisce e si ribella ai clan mafiosi. Nel bene confiscato Masseria Ferraioli la scorsa settimana furono ritrovati proiettili come ennesima intimidazione ai danni di chi ha recuperato un terreno sottratto ai clan e rimasto fermo per 30 anni: il 12 ottobre una manifestazione dopo una campagna social ha visto la presenza del presidente della commissione antimafia e dei parlamentari firmatari di una interrogazione urgente. A Palermo sono stati i commercianti a ribellarsi al racket mafioso filmando e denunciando i criminali portando all’arresto di 20 persone. Operazione “resilienza” è stata chiamata, termine quanto mai adeguato.

SOCIETA’ – Comincio da zero. È il nuovo bando per progetti dedicati alla prima infanzia promosso da “Con i Bambini”. Il bando, alla seconda edizione, ha l’obiettivo di incrementare l’offerta di servizi educativi e di cura per la prima infanzia, nei territori con maggiore necessità ed è rivolto a partenariati promossi dal mondo del Terzo settore.

DIRITTI – Eterna, ma poco accessibile. Solo una piccolissima percentuale di ristoranti e pizzerie della capitale è dotata delle attrezzature giuste, mentre anche per i trasporti il bilancio non è affatto positivo. Sono i giudizi di Maddalena Botta, che ha scritto il suo diario del viaggio in sedia a rotelle. “Roma è una città stupenda – scrive – ma ancora decisamente perfettibile, per quel che riguarda la fruibilità da parte delle persone con disabilità motoria”.

CULTURA – Nuove prospettive. Si apre sabato 17 ottobre La Settimana del Paesaggio: un ciclo di eventi per celebrare, anche in Polesine, il ventennale della firma della Convenzione Europea del Paesaggio, avvenuta il 20 ottobre 2000. Grazie alla Co-Progettazione “Cantiere Paesaggio”, promossa e coordinata dal Centro di Servizio per il Volontariato di Rovigo e realizzata dalle associazioni locali si potrà partecipare a convegni, spettacoli, performance artistiche, mostre fotografiche, installazioni tutte dedicate al paesaggio polesano e alle sue peculiarità.

INTERNAZIONALE – Focus on Africa – Torna in versione cartacea la rivista che racconta il vero volto del Continente attraverso reportage, interviste e approfondimenti.

Ai nostri microfoni Antonella Napoli, direttrice del magazine

SPORT – BlindConsole. E’ il device progettato da una startup di giovanissimi che, attraverso un software innovativo, rende possibile l’attività sportiva alle persone ipo e non vedenti insieme alle normodotate. Gli ideatori hanno creato un ambiente digitale immersivo che permette di giocare con un sistema di orientamento non dipendente dalla vista, sviluppando così l’inclusione e promuovendo uno stile di vita attivo e partecipativo