Il mistero della superpetroliera esplosa ad Hormuz, o forse no

ROMA – Due versioni degli stessi fatti, una sola petroliera in fiamme: lo Stretto di Hormuz produce ancora una volta più narrazioni che certezze. Secondo le Guardie Rivoluzionarie iraniane, la superpetroliera “Algaya” avrebbe urtato delle mine navali tentando di attraversare una zona a traffico limitato a sud dello stretto. Il comunicato, diffuso tramite l’agenzia Fars, descrive un incendio ormai fuori controllo, con la nave completamente avvolta dalle fiamme dopo il fallimento dei tentativi di spegnimento.

Il Comando Centrale degli Stati Uniti smentisce punto per punto. Per il CENTCOM la versione iraniana è semplicemente falsa: non mine, ma un missile iraniano avrebbe reso inutilizzabile la petroliera battente bandiera panamense e in questo caso chiamata “El Gaia”. E sarebbe successo il mese scorso. Il colpo di grazia sarebbe arrivato nel fine settimana, con un drone iraniano che ha colpito nuovamente la nave al largo delle coste dell’Oman. Washington aggiunge un dettaglio: l’imbarcazione è ora rimorchiata da un partner regionale, non certo dalle stesse Guardie Rivoluzionarie che ne rivendicano il controllo.