Trump annuncia la tregua “energetica” tra Ucraina e Russia. Zelensky: “Se Putin la rispetta…”

ROMA – Donald Trump ha annunciato su Truth che Ucraina e Russia avrebbero raggiunto un’intesa per sospendere gli attacchi contro raffinerie e infrastrutture energetiche. “L’Ucraina ha concordato di non colpire obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare altrettanto!”, ha scritto Il presidente statunitense, attribuendo inoltre l’aumento globale del prezzo del diesel principalmente al conflitto russo-ucraino, piuttosto che alla situazione in Iran.

Zelensky ha commentato la notizia con una posizione più cauta, pubblicando su X una dichiarazione condizionata: “Se i nostri partner sono pronti a garantire che la Russia smetterà di colpire il nostro sistema elettrico, le infrastrutture energetiche e le catene di rifornimento alimentari, allora, certamente, anche noi siamo pronti a fermare i raid”. Zelensky ha inoltre espresso scetticismo sulla reale disponibilità di Mosca a rispettare l’accordo, sottolineando che l’Ucraina “non è convinta che la Russia sia disposta a seguire davvero gli accordi”.