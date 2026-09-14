Tg Politico Parlamentare, l’edizione di lunedì 14 settembre 2026

BONINO. DOMANI I FUNERALI DI STATO LAICI IN CAMPIDOGLIO

Prosegue in Campidoglio l’omaggio a Emma Bonino. Centinaia di cittadini, esponenti politici e rappresentanti delle istituzioni continuano a sfilare davanti al feretro, avvolto dalla bandiera europea, per l’ultimo saluto alla storica leader radicale. La camera ardente resterà aperta fino alle 19. Stasera la veglia organizzata da +Europa e domani alle 12.30 le esequie di Stato in forma laica, sempre in Campidoglio. Le massime cariche istituzionali daranno per l’ultimo saluto a una protagonista della politica italiana ed europea.

CHIESA. LEONE CANCELLA TAGLI STIPENDI INTRODOTTI DURANTE COVID

Addio alla riduzione del 10% degli stipendi dei cardinali, la misura di austerity legata all’emergenza Covid. Papa Leone abroga la normativa stabilita dal suo predecessore Francesco nel marzo 2021 che tagliava gli stipendi al personale della Santa Sede. Un provvedimento dettato allora dalle conseguenze della pandemia che avevano aggravato il disavanzo della gestione economica della Santa Sede. Quelle misure, spiega il Pontefice, “sono superate, nella certezza che le Istituzioni della Santa Sede e della Città del Vaticano proseguiranno, con strumenti diversi, nell’impegno di garantire la sostenibilità economica”.

L.ELETTORALE. DOMANI IL VIA LIBERA DEL SENATO

Domani il Senato darà il via libera alla legge elettorale. Si tratta della seconda lettura alla riforma voluta dal centrodestra. Il testo, viste le modifiche, dovrà tornare per la terza e ultima lettura a Montecitorio. Tra le novità l’introduzione delle preferenze per eleggere i parlamentari: un sistema misto con capilista bloccati e fino a tre crocette da mettere sui nomi dei candidati, con alternanza di genere. Polemiche per la norma che aumenta a 6 mila le firme necessarie per presentarsi alle elezioni per i partiti che non hanno un gruppo o componente in Parlamento.

EX ILVA. OPERAI IN PIAZZA A TARANTO, DOMANI TAVOLO A CHIGI

Protesta e blocchi stradali dei lavoratori ex Ilva dell’indotto. Fim, Fiom, Uilm e Usb hanno proclamato 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori dell’appalto a Taranto da stamattina. In vista del tavolo convocato domani a Palazzo Chigi, le sigle avvertono: “Non ci fermeremo se non ci saranno soluzioni e misure straordinarie per tutti lavoratori”. La Fiom chiede il blocco dei licenziamenti e che il governo si confronti “con questi lavoratori dell’appalto, parliamo di più di 15mila persone che non hanno alcuna prospettiva”, denuncia il sindacato. La preoccupazione sale dopo la conferma dello stop dell’area a caldo della fabbrica da parte della Corte d’Appello di Milano.