“Mollica o senza” apre a Palermo e 48 ore dopo subisce la “spaccata”

PALERMO – ‘Con mollica o senza’, la celebre salumeria fondata a Napoli, apre a Palermo e dopo 48 ore subisce un furto con spaccata. Lo racconta lo stesso imprenditore campano fondatore del marchio, Donato De Caprio, con un reel sui social davanti alla vetrina del locale di via Isidoro La Lumia sfondata dai malviventi.

“Ci hanno derubato stanotte, a Palermo, a meno di 48 ore dell’apertura. Alle 4:30 sono venuti, hanno scassato e si sono presi una cassa – dice De Caprio che mostra anche le immagini delle telecamere di sorveglianza che hanno ripreso la scena -. Palermo non è solo questo, è fatta di tanti lavoratori, di tanta brava gente onesta. Adesso mi rivolgo alle istituzioni per far sì che il mio progetto a Palermo e in tutta la Sicilia riesca ad espandersi. Nonostante tutto non ci fermiamo e oggi stiamo già lavorando”.