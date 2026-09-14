VIDEO| Gli Oasis all’Olimpico di Roma, svelate le due date ufficiali

di Emiliano Pretto e Giusy Mercadante

Ph Credit: Joshua Halling

ROMA – Gli Oasis suoneranno a Roma il 29 e il 30 luglio 2027 allo stadio Olimpico. Questa volta è ufficiale. Le date sono state comunicate dalla band, pochi istanti fa, sulle sue pagine social, all’indomani dello spettacolare show di droni che ha riprodotto l’enorme logo del duo di Manchester nel cielo sopra lo stadio, confermando di fatto la location scelta per le esibizioni.

Oasis Live 27 vedrà il gruppo protagonista di 38 concerti tra Scozia, Regno Unito, Germania, Spagna, Paesi Bassi, Francia, Italia, Stati Uniti e Irlanda. Ad eccezione degli show nella loro Manchester, il tour porterà la band in una serie di location completamente nuove rispetto a Oasis Live ’25. Special guest di ogni data sarà Richard Ashcroft.

Dopo un periodo di riflessione, “la forza culturale pop più dirompente della recente storia britannica” si è dichiarata nuovamente in piena forma e pronta a tornare ancora una volta per risollevare gli animi. Venite a constatarlo di persona. Sarà uno spettacolo da non perdere”, hanno dichiarato Noel e Liam.

LE INFO SUI BIGLIETTI

È prevista una domanda estremamente elevata per Oasis Live ’27. Al fine di ridurre i tempi di attesa e contrastare la rivendita non autorizzata, è stato introdotto un sistema di registrazione con l’obiettivo di offrire a tutti i fan le migliori opportunità di acquistare i biglietti. Le registrazioni sono già aperte su oasisinet.com.

Per avere la possibilità di acquistare i biglietti, i fan dovranno registrarsi entro giovedì 17 settembre alle 17. Coloro che saranno selezionati riceveranno un codice univoco e non trasferibile che consentirà l’accesso a una specifica finestra di vendita. Le finestre di vendita varieranno di città in città e si svolgeranno tra venerdì 25 settembre e domenica 27 settembre. I fan riceveranno direttamente tutte le informazioni relative alla finestra di vendita cui potranno accedere e relativo orario.

La registrazione sarà l’unica modalità di accesso al pubblico per l’acquisto dei biglietti per Oasis Live ’27. Non sarà prevista alcuna vendita generale né altre prevendite pubbliche al di fuori di questa modalità. Il sistema è stato pensato per rendere il processo di acquisto più equo e fluido possibile per i fan degli Oasis.

I prezzi dei biglietti saranno fissi e varieranno da 92,29€ a 276,86€ commissioni incluse. Ulteriori dettagli sul processo di registrazione per l’acquisto dei biglietti sono disponibili su oasisinet.com.

Quando gli Oasis hanno annunciato il loro ritorno nell’agosto 2024, la notizia ha catalizzato l’attenzione in tutto il mondo. La fotografia, ormai diventata iconica, di Noel e Liam Gallagher fianco a fianco per la prima volta dopo oltre 15 anni ha invaso telegiornali, social media, prime pagine dei quotidiani e ogni altro mezzo di informazione, accompagnata dall’entusiasmo travolgente dei fan che non avrebbero mai pensato di poter assistere a questo momento. Oasis Live ‘25 è diventato da un giorno all’altro un fenomeno culturale globale. Negli anni che la band ha tarscorso lontano dal palco, nuove generazioni in tutto il mondo avevano continuato a scoprire la musica della band, mentre l’amore dei fan per gli Oasis non aveva fatto che crescere e consolidarsi.

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Le aspettative avevano raggiunto livelli senza precedenti, eppure nessuno avrebbe potuto prevedere l’euforia e l’ondata di emozione generate che il ritorno degli avrebbe generato Oasis. La narrazione è cambiata. A rimanere sono la gioia, l’unità e il senso di condivisione. I momenti spontanei di festa, nati e guidati dai fan, sono ormai entrati nella storia. Più di 10 milioni di fan provenienti da 158 Paesi si sono messi in coda per acquistare i biglietti e si stima che il tour abbia generato 1 miliardo di sterline per l’economia britannica. Ciò che gli Oasis hanno realizzato nel 2025 è innegabile: restava solo un interrogativo, scoprire cosa sarebbe successo dopo.

Poi, è seguita una “pausa per un periodo di riflessione”. Nonostante siano trascorsi dieci mesi dalla data finale dell’Oasis Live ‘25 a San Paolo nel novembre 2025, l’eco dello straordinario ritorno degli Oasis continua a farsi sentire in tutto il mondo. “Wonderwall” è stata adottata dai tifosi di calcio come inno nazionale non ufficiale durante il cammino dell’Inghilterra ai Mondiali del 2026. Nel luglio 2026, (What’s The Story) Morning Glory? ha superato Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band dei Beatles, diventando l’album in studio più venduto di tutti i tempi nel Regno Unito. E sul grande schermo, Oasis: Don’t Look Back In Anger, l’atteso film di Steven Knight, diretto da Dylan Southern e Will Lovelace, è stato presentato in anteprima mondiale alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, ricevendo grandi consensi dalla critica e suscitando una profonda reazione emotiva nei fan.

LE DATE DEL TOUR

Maggio 2027

21 Maggio Glasgow, Celtic Park

23 Maggio Glasgow, Celtic Park

25 Maggio Glasgow, Celtic Park

28 Maggio Glasgow, Celtic Park

29 Maggio Glasgow, Celtic Park

Giugno 2027

04 Giugno Manchester, Etihad Stadium

06 Giugno Manchester, Etihad Stadium

08 Giugno Manchester, Etihad Stadium

11 Giugno Manchester, Etihad Stadium

12 Giugno Manchester, Etihad Stadium

15 Giugno Manchester, Etihad Stadium

18 Giugno Manchester, Etihad Stadium

19 Giugno Manchester, Etihad Stadium

22 Giugno Manchester, Etihad Stadium

25 Giugno Manchester, Etihad Stadium

26 Giugno Manchester, Etihad Stadium

Luglio 2027

02 Luglio Munich, Allianz Arena

03 Luglio Munich, Allianz Arena

10 Luglio Barcelona, Estadi Olímpic Lluís Companys

11 Luglio Barcelona, Estadi Olímpic Lluís Companys

16 Luglio Amsterdam, Johan Cruijff ArenA

17 Luglio Amsterdam, Johan Cruijff ArenA

23 Luglio Paris, Stade de France

24 Luglio Paris, Stade de France

29 Luglio Rome, Stadio Olimpico

30 Luglio Rome, Stadio Olimpico

Agosto 2027

10 Agosto Boston, Gillette Stadium

13 Agosto Boston, Gillette Stadium

14 Agosto Boston, Gillette Stadium

20 Agosto Las Vegas, Allegiant Stadium

21 Agosto Las Vegas, Allegiant Stadium

24 Agosto Las Vegas, Allegiant Stadium

Settembre 2027