I lavoratori italiani di Apple in sciopero nel giorno del lancio dei nuovi iPhone

ROMA – Sciopero alla Apple. Venerdì prossimo, 18 settembre, le lavoratrici e i lavoratori di Apple Retail Italia incroceranno le braccia in tutta Italia nell’ambito dello sciopero nazionale proclamato da Filcams CGIL, Fisascat CISL e UILTuCS, insieme alle rappresentanze sindacali aziendali. A Milano la mobilitazione sarà accompagnata da un presidio in piazza Liberty, dalle ore 9.30 alle ore 12.30. La protesta arriva dopo le assemblee svolte il 7 settembre nei punti vendita italiani della Mela di Cupertino, durante le quali lavoratrici e lavoratori hanno confermato il “forte disagio determinato dalla persistente insufficienza degli organici, dall’aumento dei carichi di lavoro e dalla crescente sovrapposizione di attività e mansioni”.

Secondo le organizzazioni sindacali, “strumenti presentati come un supporto alle attività di vendita e assistenza si sono tradotti soprattutto in una richiesta di maggiore produttività oraria, senza un corrispondente rafforzamento degli organici e senza un’adeguata attenzione alla sostenibilità del lavoro”.

Le sigle contestano anche “il ricorso sempre più ampio ai contratti a tempo determinato, sia per il numero delle persone coinvolte sia per la durata dei periodi di impiego”, a dimostrazione che “la necessità di personale non riguarda più soltanto picchi occasionali o stagionali. La copertura garantita dai contratti a termine arriva ormai a sfiorare i sette mesi, evidenziando una carenza che ha assunto un carattere strutturale”.

Tra le richieste avanzate all’azienda figurano: “la definizione di un piano condiviso di nuove assunzioni; la stabilizzazione di una quota delle persone attualmente impiegate con contratti a tempo determinato; la possibilità, per il personale part-time che lo desideri, di aumentare volontariamente il proprio orario di lavoro; l’adozione di interventi calibrati sulle necessità specifiche dei singoli store; l’individuazione di tempi certi per l’attuazione delle misure concordate”.

Un aspetto valutato “positivamente” riguarda l’aumento del valore dei buoni pasto a 10 euro, introdotto dal mese di agosto, anche se la novità “non risponde alle questioni centrali della vertenza”. Tra le ulteriori criticità segnalate figurano la gestione delle cosiddette “experience”, la crescente commistione tra mansioni differenti e formulazioni delle job description che lasciano all’azienda margini molto ampi nell’organizzazione e nell’assegnazione delle attività.

La mobilitazione si svolgerà in “un periodo particolarmente significativo per l’attività degli store, interessati da una nuova stagione di lanci e dal conseguente aumento dell’afflusso della clientela e delle attività richieste al personale”.