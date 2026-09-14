Physical Italia: da Canalis e Pellegrini a Luis Sal, ecco il cast bomba del nuovo reality Netflix

ROMA – A guardarlo da fuori, Physical Italia: da 100 a 1 potrebbe sembrare la versione televisiva di una palestra portata all’estremo: cento persone fisicamente preparatissime, prove di forza, sudore, muscoli e un solo vincitore. In realtà, il nuovo show Netflix, disponibile dall’11 settembre 2026, funziona proprio quando smette di essere soltanto una gara di fisico. Perché la domanda più interessante non è chi sia il concorrente più forte. È capire quanto possa davvero bastare la forza quando ogni prova cambia le regole del gioco. Il format, adattamento italiano di Physical: 100, mette nell’arena del Lingotto di Torino campioni olimpici, atleti professionisti, personaggi dello spettacolo, creator e sportivi provenienti da discipline molto diverse. Tra i nomi più riconoscibili ci sono Federica Pellegrini, Tania Cagnotto, Jury Chechi, Mirco Bergamasco, Elisabetta Canalis, Alvise Rigo e Luis Sal. Il cast, sulla carta, promette parecchio. E il programma fa una scelta intelligente: azzerare quasi completamente il peso del curriculum. Una medaglia olimpica non mette al riparo da una prova sbagliata e la notorietà non regala scorciatoie. Nell’arena conta quello che riesci a fare in quel momento.

LA FORZA, DA SOLA, NON FA SPETTACOLO

Il rischio principale di un programma del genere era abbastanza evidente: trasformarsi in una lunga sequenza di persone molto muscolose che sollevano, spingono e resistono più degli altri. È qui che il programma diventa più interessante. Il fisico resta il protagonista, ma la strategia comincia a rubargli la scena. Chi parte favorito può ritrovarsi improvvisamente fuori dal proprio terreno ideale. Chi sembra meno impressionante può invece trovare la prova perfetta per sorprendere. E lo spettatore, di conseguenza, non può limitarsi a scegliere il concorrente più grosso e aspettare che vinca.

IL CAST È IL VERO ESPERIMENTO

La varietà dei partecipanti è probabilmente uno degli elementi meglio riusciti. Nell’arena convivono campioni olimpici come Pellegrini, Cagnotto e Chechi, ex rugbisti come Bergamasco e Rigo, volti televisivi e creator, insieme ad atleti provenienti da discipline meno familiari al grande pubblico: judo, skeleton, calisthenics, Hyrox, CrossFit e Calcio Storico Fiorentino. Si va dai 22 ai 60 anni. E questa distanza rende il confronto meno prevedibile. La Sala dei Busti, dove ogni concorrente si trova davanti al calco del proprio corpo e che diventa anche il luogo simbolico dell’eliminazione, rafforza l’idea alla base del format: il corpo è contemporaneamente identità, strumento e limite. Quando un concorrente viene eliminato e distrugge il proprio busto, non salta semplicemente una pedina dal tabellone. Si chiude il percorso di quella persona dentro la competizione.

ALLA FINE RESTA UNA DOMANDA

Alvise Rigo, parlando dello show al Corriere dello Sport, ha sintetizzato bene la filosofia della competizione spiegando che la forza pura non basta e che bisogna capire quale caratteristica sfruttare in ogni prova. Jury Chechi, invece, ha affrontato l’esperienza soprattutto come una nuova sfida personale, lontana dalla ginnastica e dai risultati che hanno segnato la sua carriera. Ed è forse questo il punto in cui Physical Italia trova la sua dimensione migliore: non quando cerca il corpo perfetto, ma quando dimostra che un corpo preparato non è necessariamente un corpo pronto a tutto. La serie ha debuttato su Netflix l’11 settembre con i primi tre episodi.

Il quarto e il quinto arriveranno il 18 settembre, il sesto e il settimo il 25 settembre. La finale è prevista per il 2 ottobre, con un premio di 100mila euro. Il verdetto, quindi, è ancora aperto. Ma una cosa è già abbastanza chiara: per passare da 100 a 1 non serve soltanto essere forti. Serve capire quando la propria forza non basta più. Ed è proprio lì che Physical Italia smette di essere una semplice gara di muscoli e comincia a diventare un programma televisivo interessante.