Garlasco, Alberto Stasi sul possibile processo di revisione: “Spero che sia arrivato il momento di avere giustizia per Chiara e per me”

ROMA – “Spero che sia arrivato il momento di avere giustizia per Chiara, per me”. Alberto Stasi commenta così i possibili prossimi scenari sul caso Garlasco nei giorni in cui si parla ancora una volta di un eventuale processo di revisione. Intercettato da Mattino Cinque mentre si recava a lavoro, il 43enne si è fermato a parlare prevemente con l’inviato del programma. Poche parole, ma dense di significato.

“Non faccio dichiarazioni anche per rispetto dell’autorità giudiziaria, per le persone che fanno le indagini“, ha spiegato Alberto che ora vive una nuova fase della sua vita fuori dal carcere, dopo la concessione dell’affidamento in prova ai servizia sociali. Nel 2015, Stasi è stato condannato in via definitiva a 16 anni per l’omicidio di Chiara, avvenuto a Garlasco nel 2007.

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“Tu hai detto: non dipende solo da me, ma anche da uomini di buona volontà. Sono questi?”, chiede l’inviato. “Penso di sì. Se non loro, chi potrebbero essere?”, risponde Alberto prima di andare via. L’inchiesta bis della Procura di Pavia sul delitto si prepara a entrare nel vivo. Il 28 settembre scatterà il termine ultimo per la chiusura delle indagini preliminari, data in cui potrebbe emergere una possibile richiesta di rinvio a giudizio per l’unico indagato Andrea Sempio, che da sempre si dichiara innocente.

