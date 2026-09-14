Ilary si sposa a Ravello, Totti festeggia con Noemi: ma quei “5 anni di noi” non tornano

Foto IG Gabriele Parpiglia

ROMA – Ilary Blasi si sposa a Ravello e, nelle stesse ore, Francesco Totti festeggia cinque anni d’amore con Noemi Bocchi. Due storie Instagram, due momenti apparentemente lontani, ma una coincidenza che ha attirato subito l’attenzione dei social: la data. Mentre la conduttrice dice sì a Bastian Müller, l’ex capitano della Roma pubblica una foto romantica con la compagna e una dedica: “5 anni di noi, ti amo”. E facendo un semplice conto a ritroso, qualcosa non sembra tornare.

IL SÌ DI ILARY A RAVELLO

Domenica 13 settembre Ilary Blasi ha sposato l’imprenditore tedesco Bastian Müller a Villa Cimbrone, una delle location più suggestive di Ravello, sulla Costiera Amalfitana. Una cerimonia intima, lontana dai grandi numeri del matrimonio celebrato vent’anni prima con Francesco Totti. Tra gli invitati c’era anche Silvia Toffanin, mentre come testimoni della sposa hanno partecipato la sorella Melory Blasi e l’amica Giorgia. Per Ilary è il secondo matrimonio dopo quello con Totti, celebrato il 19 giugno 2005 e terminato con la separazione resa pubblica nel luglio 2022.

LA DEDICA DI TOTTI A NOEMI

Proprio nelle stesse ore, sui social è comparso il post di Francesco Totti dedicato a Noemi Bocchi. Nella foto, un letto decorato con petali di rose rosse, palloncini a forma di cuore e una lettera chiusa con la ceralacca. Poi la frase che ha attirato più di tutto l’attenzione: “5 anni di noi, ti amo”. Il tempismo, inevitabilmente, non è passato inosservato. Ilary era nel giorno del suo nuovo matrimonio e Totti celebrava contemporaneamente un anniversario con la sua compagna. Ma è soprattutto quella data a sollevare qualche domanda.

IL CONTO DEI CINQUE ANNI

Se i cinque anni indicati da Totti fossero riferiti all’inizio della relazione, il conto porterebbe a settembre 2021. Una data che non coincide con la cronologia raccontata pubblicamente dallo stesso ex calciatore. Nel settembre 2022, nell’intervista al Corriere della Sera con Aldo Cazzullo, Totti aveva infatti raccontato che la relazione con Noemi era iniziata dopo Capodanno e che si era consolidata nel marzo dello stesso anno. Una ricostruzione che collocherebbe l’inizio della storia nel 2022, non nel settembre 2021. Il riferimento ai “cinque anni”, quindi, non trova una spiegazione immediata. Potrebbe riguardare una data diversa dall’inizio della relazione, oppure semplicemente un momento della loro storia che i due considerano significativo. Al momento, però, né Totti né Noemi hanno spiegato pubblicamente a cosa faccia riferimento esattamente quella cifra.

LA DATA CHE FA DISCUTERE I SOCIAL

Il dettaglio è bastato per riaccendere sui social le discussioni sulla cronologia della relazione tra Totti e Noemi e, più in generale, sulla fine del matrimonio con Ilary. Un capitolo che negli ultimi anni è stato raccontato attraverso interviste, dichiarazioni e battaglie legali, con versioni diverse sui tempi della crisi e sulla fine della relazione. Oggi Ilary ha voltato pagina con un nuovo matrimonio. Totti, dall’altra parte, celebra il suo anniversario con Noemi. E proprio nel giorno del nuovo sì dell’ex moglie, una semplice frase sui social ha riportato l’attenzione su una domanda rimasta senza risposta: a cosa si riferiscono davvero quei “5 anni di noi”?