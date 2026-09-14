Incubo Daniel Maldini: positivo all’alcoltest e al pre-test antidroga. Ma il Cagliari smentisce

ROMA – Prima il rigore che vale tre punti, poi un incidente alle prime ore del mattino. La notte di Daniel Maldini è iniziata con il sorriso al Gewiss Stadium, dove il suo gol dal dischetto ha regalato al Cagliari la vittoria contro l’Atalanta, ed è finita a Milano con l’incidente in Porsche, sei persone coinvolte e gli accertamenti della Polizia Locale. Per lui sono arrivati il ritiro della patente dopo l’alcoltest e un esito positivo al pre-test antidroga, che dovrà però essere confermato dagli esami tossicologici.

DAL RIGORE ALL’INCIDENTE NELLA NOTTE

Sabato sera, al Gewiss Stadium di Bergamo, Maldini ha trasformato nella ripresa il rigore che ha fissato il risultato sul 2-1, regalando tre punti al Cagliari proprio contro l’Atalanta, la squadra che lo aveva ceduto in prestito alla società sarda solo un mese prima. L’attaccante non ha esultato dopo il gol contro la sua ex squadra.

Poche ore più tardi, però, la serata ha preso una piega completamente diversa. Poco dopo le 5 di domenica mattina, alla guida della sua Porsche Carrera, Maldini sarebbe rimasto coinvolto in un incidente all’incrocio tra via Caracciolo e via Tolentino, a pochi passi dall’Arco della Pace. Secondo le ricostruzioni, la Porsche non avrebbe dato la precedenza a una Volkswagen Golf. Dopo l’impatto, la Golf è finita contro una terza auto parcheggiata.

Sulla Porsche, insieme al calciatore, viaggiavano anche una ragazza e due amici. In totale sono rimaste coinvolte sei persone, tutte con ferite lievi. Cinque sono state accompagnate nei pronto soccorso del Policlinico, del Fatebenefratelli e del San Carlo e dimesse nel corso della mattinata. Un diciannovenne è stato invece medicato direttamente sul posto. Maldini è stato portato al Fatebenefratelli per accertamenti ed è stato dimesso poco dopo.

ALCOL E PRE-TEST ANTIDROGA

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Nucleo Radiomobile della Polizia Locale. L’alcoltest ha registrato un valore di 0,91 alla prima prova e di 0,89 alla seconda, entrambi superiori al limite consentito di 0,5 g/l. Per Maldini sono quindi scattati il ritiro della patente e la denuncia per guida in stato di ebbrezza.

Agli accertamenti si è aggiunto anche un controllo preliminare per verificare l’eventuale presenza di sostanze stupefacenti. Il pre-test sarebbe risultato positivo, ma non si tratta ancora di un esito definitivo. La conferma dovrà arrivare dagli esami tossicologici effettuati sui campioni prelevati in ospedale, i cui risultati non sono ancora stati resi noti.

COSA PUÒ SUCCEDERE ORA

Sul piano penale e amministrativo, le conseguenze per Maldini sono già scattate con il ritiro della patente e la denuncia. Resta invece da chiarire il fronte sportivo, legato all’esito degli esami tossicologici: se il pre-test dovesse trovare conferma, non è escluso un intervento della giustizia sportiva su eventuali profili di doping, con possibili riflessi anche sulla convocazione in Nazionale.

Dopo l’incidente, il suo legale Danilo Buongiorno ha rassicurato sulle sue condizioni: “Daniel sta bene e non ha subìto alcun tipo di lesione tantomeno grave”. Sugli accertamenti delle forze dell’ordine, invece, al momento non sono arrivati ulteriori commenti.

LA NOTA DEL CAGLIARI

In una nota, il Cagliari Calcio comunica che “il calciatore Daniel Maldini, a seguito delle notizie emerse a mezzo stampa nelle ultime ore, è stato sottoposto a controlli tossicologici. Tutti i test effettuati hanno dato esito negativo. Il calciatore sarà regolarmente presente in gruppo oggi pomeriggio alla ripresa degli allenamenti in vista dei prossimi impegni della squadra”.