Musica, connessioni dall’io all’infinito in concerto di Roberto Cacciapaglia

GREZZANA (VERONA) – Al culmine di una collina ricoperta di vigneti, all’interno di una sala concerti gremita di gente che si gode l’arrivo dell’autunno, dei suoi colori e dei suoi amori, Roberto Cacciapaglia ha offerto un altro dei motivi per cui è possibile dire che la musica ci mette in contatto con l’infinito. Classe 1953, pianista milanese di solida tradizione classica, protagonista di mille strade e provocazioni artistiche (anche dissonanti), collaboratore del Battiato sperimentale di Pollution e Sulle corde di Aries, Cacciapaglia è dall’inizio dell’anno impegnato in un tour che dopo avere toccato grandi teatri ed auditorium – Bologna, Firenze, Milano, Roma… – ora va a coinvolgere centinaia di appassionati in piccole location e luoghi di natura suggestiva, come appunto quello della serata sulle colline veronesi, a Grezzana in Valpantena, terra di vini (la sala concerti è quella della tenuta enologica Collina dei Ciliegi), reperti archeologici, frantoi e sentieri meditativi.

L’EVENTO NEL VERONESE

Sulla collina dei vigneti Cacciapaglia entra in scena silenziosamente, tra luci calde e pubblico in attesa. Si siede ad un pianoforte a coda e quando le sue dita manipolano i tasti per estrarne Perfect Darkness, Atlantis, Meteora, Seconda navigazione e poi per riprendere e revisitare il discorso antico di Sonanze (il disco d’esordio che lo lanciò in Italia ed in Europa nel 1975), il musicista rende evidente il senso della serata e delle sue immediate fascinazioni: una camminata all’interno di un mondo di suoni purificanti, proposti come antidoto al frastuono quotidiano ed alle sue incomunicabilità. Da sempre nella produzione compositiva di Cacciapaglia si intersecano la libera sperimentazione e la spiritualità armonica, confermate dalle lunghe amicizie e collaborazioni sia con Franco Battiato, che con Claudio Rocchi e Giuni Russo, e poi con i ‘Cavalieri cosmici tedeschi‘ e con le orchestre di mezzo mondo. Nel suo repertorio ci stanno la musica rock e le corali gregoriane (come nello straniante Angelus Rock, album del 1992 in cui rileggeva alcuni classici come Jailhouse Rock di Elvis e Mercedes Benz dell’immortale Janis Joplin), come anche la visione a mezza via tra il neo-classico ed il minimalismo di un capolavoro come Quarto tempo, disco del 2007 registrato con la Royal Philarmonic Orchestra di Londra.

50 ANNI DI MUSICA

A Grezzana Cacciapaglia ha ‘celebrato’ gli oltre 50 anni di musica, di concerti, di produzione, di originalità. Inevitabile domandarsi: la maturità cosa ha portato in dote ad un compositore che ha oltre venticinque album all’attivo, e concerti nelle più prestigiose sedi teatrali del mondo? “Nella musica uno mette sempre a disposizione tutte le sue esperienze”, ci confessa il musicista milanese, “tutto ciò che ha assorbito con i suoi maestri e con tutti i suoi compagni di viaggio. Per me la prima sfida della musica è abbattere le barriere. Negli Anni 70 con Sonanze avevo cercato di abbattere ogni barriera divisoria tra tradizione classica, avanguardia e rock, cercando di concepire una musica che si potesse sviluppare al di la delle gerarchie e degli stili. Da lì in poi ho cercato di seguire con coerenza quel percorso: oggi mi è sempre più chiaro che l’obiettivo determina il cammino artistico. E l’obiettivo è quello di creare musiche per le persone e per la loro interiorità”.

CACCIAPAGLIA: “FORTE BISOGNO DI CIÒ CHE CI PORTA VERSO LO SPIRITO”

Per questo, dunque, le note del suo pianoforte e le melodie di Lumina e The future, i brani di punta del suo album più recente, Aural, come anche la conclusiva Atlantico (tratta dal già citato Quarto tempo) portano l’ascoltatore di oggi in un territorio ‘altro’ che forse potrebbe essere definito “anima”. Ma allora c’è ancora spazio per una ricerca spirituale in musica e nell’arte, mentre il “corri veloce, consuma, usa cose e persone e poi gettale via” sembra essere il mantra del terzo millennio? “Credo che oggi ci sia un forte bisogno di ciò che ci porta verso lo spirito- è il commento finale di Roberto Cacciapaglia- Non è solo un desiderio superficiale, ma proprio un bisogno. La musica non è solo intrattenimento, ma strumento di connessione con l’io più profondo. E qui non c’entra l’età anagrafica, il ceto sociale o il livello culturale: abbiamo tutti lo stesso bisogno. Nei miei concerti incontro gente diversissima, che mi confessa di aver bisogno di qualcosa che aiuti a superare la tristezza, la solitudine e l’appiattimento sulle cose del presente. E quindi spero che la mia musica possa essere per tutti un segno e una testimonianza”.

Fotografie di Claudio Andreetta