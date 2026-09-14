Addio a Emma Bonino, domani in Campidoglio le esequie di Stato

ROMA – Domani, martedì 15 settembre, alle ore 12.30, si terrà nella Sala della Protomoteca in Campidoglio la cerimonia laica per l’ultimo saluto ad Emma Bonino, a cui parteciperanno le più Alte Cariche della Repubblica. La cerimonia sarà trasmessa in diretta Rai e potrà essere seguita sul maxischermo in piazza del Campidoglio. Per ragioni organizzative non potrà essere consentito ai media l’ingresso in sala della Protomoteca. È quanto si legge in una nota di Roma Capitale.

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Giornalisti e fotocineoperatori interessati a seguire l’evento potranno posizionarsi esclusivamente presso la piazzetta davanti all’Avvocatura (via del Tempio di Giove) e dovranno accreditarsi. L’accesso al Colle capitolino, tassativamente entro le ore 11.15, è consentito esclusivamente da via della Consolazione.