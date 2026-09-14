lunedì 14 Settembre 2026

L’Iran smentisce un coinvolgimento nel conflitto in Yemen

Il portavoce Baghai: "Gli houthi sono "attori completamente indipendenti, che prendono le proprie decisioni in funzione dei propri interessi"

di Vincenzo GiardinaData pubblicazione: 14-9-2026 ore 11:55Ultimo aggiornamento: 14-9-2026 ore 11:55

ROMA – L’Iran ha negato oggi qualsiasi coinvolgimento nel conflitto armato che contrappone in Yemen le forze houthi a quelle del governo sostenuto dall’Arabia Saudita. A rilasciare le dichiarazioni è stato il portavoce Esmail Baghai. “L’Iran non interviene negli affari yemeniti”, ha detto ai media. Secondo il portavoce, gli houthi sono “attori completamente indipendenti, che prendono le proprie decisioni in funzione dei propri interessi”. Il nome ufficiale del gruppo è Ansar Allah, che vuol dire “Partigiani di Dio”. Oggi le forze houthi hanno riferito di aver lanciato “decine di missili balistici e droni” contro obiettivi militari nel sud dell’Arabia Saudita, in risposta ai raid condotti dal territorio del regno.

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