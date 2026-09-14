lunedì 14 Settembre 2026

Papa Leone XIV compie 71 anni. Gli auguri di Mattarella e Meloni: “Le sue parole uno sprone potente per tutti noi”

Il pontefice è nato il 14 settembre 1955 a Chicago

Data pubblicazione: 14-9-2026 ore 12:00Ultimo aggiornamento: 14-9-2026 ore 13:12

ROMA –Leone XIV compie oggi 71 anni. Il papa – Robert Francis Prevost – è, infatti, nato il 14 settembre 1955 a Chicago. Dalla vicinanza ai più fragili all’impegno per la pace globale, fino alle grandi questioni etiche della modernità: la figura di Papa Leone XIV – primo pontefice americano della storia- dalla sua elezione, avvenuta l’8 maggio 2025, rappresenta un punto di riferimento fondamentale non solo per i fedeli cattolici, ma per la comunità internazionale intera.

GLI AUGURI DI MELONI: DA SUE PAROLE SPRONE POTENTE PER TUTTI NOI

A dimostrarlo sono i tanti messaggi di auguri che oggi arrivano dal mondo della politica e non solo. La prima a scrivere è la presidente Giorgia Meloni che, in un post su X, afferma: “Auguri, Papa Leone! Oggi, in occasione del suo settantunesimo compleanno, voglio ricordare le parole rivolte quest’estate ai tantissimi giovani riuniti al Meeting di Rimini: ‘Non ci sia soltanto chi soffia sul fuoco della stanchezza e della disperazione; ci sia anche chi riaccende sogni e visioni’. Uno sprone potente, per tutti noi. Davanti alla complessità delle sfide di questo tempo è facile cedere alla stanchezza, alla rassegnazione, alla convinzione che i problemi siano troppo grandi per poterli risolvere. Ma arrendersi è la strada più facile, non quella che genera frutti. Ognuno di noi è chiamato, invece, a disarmare la rassegnazione e a diventare custode e interprete di una speranza operosa, capace di riaccendere i sogni e di tradurre le visioni in azioni concrete. Che il suo cammino al servizio della Chiesa, del popolo di Dio e dell’intera umanità possa continuare ancora a lungo. Grazie, Santo Padre”.

MATTARELLA: SPERANZA DA SUO MAGISTERO IN FRANGENTE COMPLESSO E INQUIETO

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato a Sua Santità Papa Leone XIV il seguente messaggio: “Santità, nella lieta ricorrenza del Suo compleanno e all’approssimarsi del Suo onomastico, Le porgo i miei più fervidi auguri, certo di farmi interprete degli affettuosi sentimenti che accomunano l’Italia intera”.

Il Presidente aggiunge: “Attraversiamo un frangente storico complesso e inquieto. La minaccia, quando non l’uso, della forza torna a prevalere, mentre spregio delle regole, crescenti iniquità e molteplici conseguenze funeste del cambiamento climatico sono causa di sofferenze per tanti innocenti. Al contempo, le nuove tecnologie dischiudono possibilità inusitate, ma rischiano anche di mettere a repentaglio la centralità dell’essere umano, allargando disparità sociali ed economiche già in essere. Dinanzi a tali dilemmi e incertezze, donne e uomini di buona volontà in tutto il mondo guardano con speranza all’alto Magistero della Santità Vostra, che continua a sollecitare popoli e nazioni alla responsabilità, all’accettazione del limite e della fragilità umani, ‘senza considerarli un errore da correggere’, come ammonisce l’enciclica Magnifica Humanitas”.

E ancora: “È proprio nella costruzione della coscienza morale e civica di ciascuno di noi, nella sua realizzazione quotidiana, che rinveniamo le premesse necessarie perché sia rispettata la dignità di ogni persona e attribuito valore precipuo al dialogo e all’inclusione. Sono questi gli antidoti al rischio che l’umanità ricada in tragici e fatali errori del passato. Sono anche gli elementi fondanti sui quali edificare il bene, tramutare l’autorità in servizio, avviare con giustizia percorsi di sincera riconciliazione e vera pace, favorire l’uso equo delle risorse e la cura del pianeta. Come Vostra Santità ha ricordato di recente a Rimini, dinanzi a tanti giovani, ‘possiamo immedesimarci l’uno nell’altro, ascoltarci e diventare amici, tra persone e quindi anche tra popoli’. Condivido la speranza che il maturare e il diffondersi di questa consapevolezza potrà dare avvio a una nuova stagione di cooperazione e di concordia – nelle nostre società e tra le genti – affinché possano essere affrontate assieme le sfide del tempo corrente”, ha proseguito Mattarella.

Nel messaggio si legge infine: “Con tali auspici, La prego, Santità, di accogliere, in questi giorni di festa, le espressioni di affettuosa vicinanza di tutti gli italiani e della mia massima considerazione, con gli auguri più grandi e riconoscenti per il Suo alto Magistero”.

LA RUSSA: CONTINUARE A COSTRUIRE PONTI TRA I POPOLI

“In occasione del compleanno di Papa Leone XIV desidero rivolgere a Sua Santità, a nome mio personale e del Senato della Repubblica, i più sinceri e calorosi auguri”, aggiunge Ignazio La Russa, presidente del Senato. “Il Suo richiamo alla pace, alla speranza e alla fraternità, assume un significato ancora più importante in una stagione attraversata da conflitti e profonde tensioni, nella quale è necessario continuare a costruire ponti di dialogo e di comprensione tra i popoli– continua La Russa-. A Papa Leone XIV rivolgo dunque gli auguri più sentiti, con l’auspicio che possa proseguire con serenità e determinazione il Suo alto magistero e la Sua missione al servizio della Chiesa e dell’umanità”.

FONTANA: BUON COMPLEANNO, GRAZIE PER IMPEGNO PER LA PACE

Il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, scrive: “Rivolgo al Santo Padre Leone XIV i più sentiti auguri di buon compleanno. Gli sono grato per il suo costante impegno a favore della pace e a tutela dei cristiani nel mondo. In un tempo particolarmente complesso, la sua guida spirituale è un punto di riferimento fondamentale e un costante richiamo ai valori che devono orientare le nostre scelte”.

ROCCA: AUGURI SINCERI A LEONE XIV, SUO MAGISTERO RICHIAMO ALLA PACE

In una nota il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, scrive: “Rivolgo a Sua Santità Papa Leone XIV i miei più sinceri auguri per il suo compleanno. In un tempo segnato da guerre, divisioni e nuove fragilità, la sua voce rappresenta un richiamo prezioso alla pace, alla fraternità e alla responsabilità verso gli ultimi. Il suo invito a non cedere all’indifferenza e a costruire comunità capaci di accogliere e di prendersi cura delle persone parla profondamente anche a chi ogni giorno è chiamato a servire le istituzioni. A nome mio e dell’intera comunità del Lazio, auguro al Santo Padre salute e forza per continuare la sua missione al servizio della Chiesa e dell’umanità”.

SCHILLACI: AUGURI, GRATO PER SUA ATTENZIONE A SALUTE E FRAGILI

“Desidero rivolgere i miei più sentiti auguri a Papa Leone XIV. Colgo questa occasione per manifestare al Pontefice la mia più profonda gratitudine per l’attenzione che in più occasioni ha riservato al tema della tutela della salute e al ruolo cruciale che essa svolge nel garantire la stabilità sociale”. Così il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, in una nota.

“Il suo richiamo costante alle Nazioni a contrastare le disuguaglianze che penalizzano le fasce più fragili della popolazione, i più poveri e gli emarginati rappresenta un impulso anche per il nostro Servizio sanitario nazionale a restare fortemente ancorato ai suoi principi ispiratori di equità, uguaglianza e universalità. Oggi più che mai risuona poi attuale e autorevole il suo appello affinché l’intelligenza artificiale sia al servizio della dignità e della relazione umana e non sia impiegata con logiche di potere e dominazione. Questo vale anche nel nostro settore. Incoraggiati dalle sue parole e dalla sua guida, continueremo a lavorare con determinazione ed entusiasmo per una sanità più equa e più prossima, per non lasciare mai indietro nessuno”, conclude Schillaci.

VALDITARA: MIEI PIÙ FERVIDI AUGURI PER SUO 71ESIMO COMPLEANNO

“Nel giorno del suo 71esimo compleanno, desidero esprimere i miei più fervidi auguri a Sua Santità Papa Leone XIV, con profonda riconoscenza per la Sua vicinanza agli ‘ultimi’, ai fragili e agli indifesi e per il Suo costante e concreto impegno per la pace e la concordia fra i popoli“. Così ha dichiarato il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

FUMAROLA: SUO MAGISTERO FARO CHE CI ORIENTA OGNI GIORNO

“A nome mio e di tutta la Cisl, desidero rivolgere a Papa Leone XIV i più affettuosi auguri per il suo 71° compleanno. A lui va la nostra profonda gratitudine per la costante vicinanza ai lavoratori, ai giovani, alle famiglie e a quanti vivono nelle periferie. Il suo magistero è un faro che ci orienta ogni giorno verso la dignità del lavoro, la partecipazione, la solidarietà e la pace. Gli rinnoviamo di cuore il nostro affetto e la nostra vicinanza, grati per una testimonianza che richiama il mondo alla fraternità e al rispetto di ogni persona”. È quanto sottolinea sui social la segretaria generale della Cisl Daniela Fumarola esprimendo gli auguri della Cisl al Santo Padre in occasione oggi del suo compleanno.

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