È ufficiale, gli Oasis a Roma nel 2027: oggi l’annuncio delle date del tour

ROMA – Dopo giorni di indiscrezioni e rumors, nella notte è arrivata l’ufficialità: nel 2027 gli Oasis saranno in concerto a Roma.

A dare l’annuncio è stato uno spettacolare show di droni che ha riprodotto l’enorme logo della band di Manchester nel cielo sopra lo stadio Olimpico, confermando di fatto la location scelta per le esibizioni della prossima estate. Oggi alle 17 è attesa la pubblicazione delle date del tour, che dovrebbe portare i fratelli Gallagher nella Capitale nei giorni del 24 e 25 luglio.

“Grazie per aver scelto la nostra città, vi aspettiamo”, è il messaggio affidato ai social dall’assessore ai Grandi eventi, Sport, Moda e Turismo di Roma, Alessandro Onorato.