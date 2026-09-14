Meteo, le previsioni di lunedì 14 settembre 2026

(fonte: ilmeteo.it)

ROMA – Rimonta l’alta pressione delle Azzorre, soffiano venti da nord. La giornata sarà contraddistinta da prevalenti condizioni di bel tempo, il cielo si potrà vedere poco o irregolarmente nuvoloso su gran parte delle regioni. Da segnalare soltanto dell’instabilità associata a qualche temporale sulla Sicilia centro meridionale e qualche veloce pioggia sui rilievi del Triveneto.

NORD

Le nostre regioni sono interessate dall’alta pressione delle Azzorre. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, il cielo sarà poco o parzialmente nuvoloso. Sui rilievi del Triveneto le nubi presenti potranno produrre veloci precipitazioni nelle ore pomeridiane. Temperature massime in aumento, sfioreranno i 30°C. Venti settentrionali. Temperature: valori massimi attesi tra i 25 e i 29°C gradi su tutte le città.

CENTRO E SARDEGNA

Un campo di alta pressione di matrice oceanica interessa le nostre regioni, pertanto la giornata sarà contrassegnata dal bel tempo prevalente. Il cielo si potrà vedere poco o irregolarmente nuvoloso. I venti soffieranno con debole intensità dai quadranti settentrionali, di conseguenza i mari risulteranno calmi o al più poco mossi. Caldo fino a 29 30 gradi su Toscana e Lazio. Temperature: valori massimi compresi tra i 24-26°C di Campobasso e Ancona e i 29-30°C di Firenze e Roma.

SUD E SICILIA

Le nostre regioni sono raggiunte da un campo di alta pressione, ma l’atmosfera non è stabile dappertutto. In questa giornata il sole splenderà in un cielo sereno o poco nuvoloso. Soltanto sulla Sicilia centro meridionale e più occasionalmente sul reggino le nubi ben più diffuse potranno produrre delle precipitazioni. Venti settentrionali, mari generalmente mossi.Temperature: valori massimi attesi tra i 24°C di Potenza e i 30°C di Napoli e Palermo.